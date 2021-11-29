恒指收市跌228點或0.95%，報23852點，成交金額1445億元，較上日增加11.34%，是11月2日1460.12億元成交後最多；國指跌77點或0.91%，報8498點。恒生科技指數收報6099點，跌0.86%。

藍籌17隻升，37隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升3.57%，收報237.6元，是升幅最大的藍籌；美團（3690）跌7.06%，收報245元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報237.6元，升3.57%；跌幅最大的是美團（3690）收報245元，跌7.06%。

恒指、科指均低於主要移動平均線，科指10天線(6395.35點)向下逼近20天線(6379.5點)及50天線(6342.52點)。

北水南下合計淨流入7.02億元，較上日減少27%，連續第4日流入，累計流入49.73億元，對上一次連續4日淨流入是2021年10月25日。南水北上合計淨流入32.84億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.27%，低見23774.31點，是10月5日後最低。今日收市報23852.24點，是2020年10月5日後收市新低，當日報23767.78點。連跌2日，累計跌887.92點，對上一次連跌2日是11月18日。今日亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月23日。

科指曾跌最多1.3%，低見6071.83點，是10月7日5975.23點後最低。今日收市報6099.35點，是10月6日後收市新低，當日報5866.15點。連跌2日，累計跌259.19點，對上一次連跌2日是11月18日。

國指曾跌最多1.3%，低見8464.21點，是10月6日8372.92點後最低。今日收市報8498.26點，是10月6日後收市新低，當日報8412.72點。連跌2日，累計跌311.46點，對上一次連跌2日是11月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月23日。

午後消息股表現

奧園（3883）下月3日到期的1.5億元國內私募債據報獲得展期收報2.03元，跌3.79%。

中國水務（0855）中期多賺逾兩成 派息增至每股16仙收報8.4元，升7.14%。

中國燃氣（0384）擬認購三峽投資設立的投資基金收報17.56元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

環球時報：康希諾生物（6185）已經開始新突變株疫苗研發。收報160.5元，升4.7%。

周焯華案|今早送往路環監獄，太陽娛樂（8082）曾跌最多61%，創上市新低；內地破跨境賭博，涉太陽城、凱升旗下俄羅斯「水晶虎宮殿」。創上市新低，見0.059元，收報0.107元，跌30.97%。

完美醫療（1830）中期純利升59%，息17.7仙。收報6.31元，跌2.92%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國燃氣（0384）收報17.56元，無升跌。醫思健康（2138）收報12.58元，跌2.33%。遠東發展（0035）收報2.5元，跌0.79%。L'OCCITANE（0973）收報30.05元，跌1.8%。理想汽車（2015）收報129.8元，升4.26%。六福（0590）收報22.85元，跌3.79%。毛記葵湧（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，跌1.79%。

創夢天地（1119）折讓9%配股，資金用於提升遊戲開發。收報6.61元，升1.23%。

摩通：周焯華案料拖累澳門VIP賭廳收入5成，行業將成驚弓之鳥。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報10.1元，跌7.51%；美高梅中國（2282）收報5.23元，跌10.14%；澳博（0880）收報5.58元，跌6.69%；永利澳門（1128）收報7.19元，跌7.82%；銀河娛樂（0027）收報43.65元，跌5.42%；金沙中國（1928）收報18.68元，跌5.27%；信德（0242）收報2.14元，跌4.04%。

人行：收款碼新規，消費者日常支付不受影響。騰訊（0700）財付通涉外匯業務違規，遭罰278萬人幣。收報462.4元，跌0.22%。

小米（1810）汽車據報落戶北京經開區，料年產達30萬輛。收報19.3元，升1.26%。

翠華（1314）中期蝕3043萬元，按年收窄60.8%。收報0.242元，跌2.42%。

敏捷控股（0186）中期蝕5600萬元，按年擴大1.43倍。收報0.57元，無升跌。

奈雪的茶（2150）重申盈警料全年轉蝕，擬加碼全年開400新店。收報9.6元，升1.48%。

優品360（2360）半年實際多賺近六成，年底前深圳開首家內地店。見52周低1.63元，收報1.63元，跌1.21%。

包浩斯國際（0483）中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。創52周高，見1.32元，收報1.32元，升20%。

富臨集團（1443）中期虧損大幅收窄至230萬元，不派中期息。收報0.245元，無升跌。

本間高爾夫（6858）中期虧轉盈賺13.48億日圓，派息每股1.5圓。料未來服裝收入比例最多可達三成。收報3.79元，升11.47%。

星鳥（1105）委任蔡晉做社長，湯錦標做總編輯。收報0.51元，無升跌。

美團（3690）第三季按年盈轉虧，蝕55.3億元人民幣，稍遜預期。收報245元，跌7.06%。

許家印場外減持恒大（3333）套現27億，規模較傳聞多3倍。收報2.28元，跌8.8%。

Hypebeast（0150）中期多賺2倍，不派息，媒體分部收入已回復疫情前水平。收報1.19元，升5.31%。

亞倫國際（0684）中期純利急挫逾五成，維持派中期息每股2仙。收報1.67元，無升跌。

標普降合景泰富（1813）評級展望至「負面」，拖累股價跌逾7%。收報6.07元，跌2.72%。

寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。收報0.074元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，洛陽玻璃（1108）創上市新高，見17.38元，收報16.02元，跌4.64%；達力環保（1790）創52周高，見0.69元，收報0.66元，升4.76%；仁天科技控股（0885）停牌；旺旺（0151）創52周高，見6.5元，收報6.5元，升1.25%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；包浩斯（0483）創52周高，見1.32元，收報1.32元，升20%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.4元，收報3.38元，無升跌；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.12元，無升跌；德祥地產（0199）創52周高，見1.32元，收報1.26元，無升跌；華寶國際（0336）創52周高，見26.15元，收報22.5元，升2.27%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.66元，收報9.77元，跌1.31%；合景悠活（3913）創上市新低，見4.45元，收報4.54元，跌3.2%；金科服務（9666）創上市新低，見30.65元，收報31.45元，跌0.16%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.76元，收報1.77元，跌2.75%；寶龍地產（1238）見52周低4.54元，收報4.64元，跌1.07%；招商局置地（0978）見52周低0.81元，收報0.82元，無升跌；雅居樂（3383）見52周低5.14元，收報5.15元，跌1.15%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.03元，跌0.96%；中駿集團（1966）見52周低2.09元，收報2.11元，跌0.94%。

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.24元，收報6.26元，跌0.95%；翰森製藥（3692）創上市新低，見16.06元，收報16.14元，跌4.72%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.32元，收報3.36元，跌1.18%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.067元，收報0.07元，跌4.11%；維亞生物（1873）見52周低4.52元，收報4.56元，跌6.37%；聯邦制藥（3933）見52周低4.65元，收報4.66元，跌11.74%；平安好醫生（1833）見52周低29.2元，收報29.8元，跌1.97%；威高股份（1066）見52周低10.68元，收報11元，升0.55%；微創醫療（0853）見52周低32.35元，收報32.7元，跌3.96%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低7.24元，收報7.41元，無升跌。

科技股破底，包括，寶尊電商（9991）創上市新低，見38.25元，收報39.45元，跌1.62%；聯易融（9959）創上市新低，見5.7元，收報5.77元，跌3.83%。

其他破底股包括，電視廣播（0511）創上市新低，見4.53元，收報4.59元，跌1.92%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.059元，收報0.107元，跌30.97%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.97元，收報3.11元，升3.32%；高銀金融（0530）創上市新低，見0.159元，收報0.195元，跌8.02%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.076元，收報0.076元，跌2.56%；楓葉教育（1317）見52周低0.96元，收報0.99元，跌14.66%；滇池水務（3768）見52周低1.79元，收報1.8元，跌0.55%；新意網集團（1686）見52周低6.77元，收報6.9元，升1.32%；維他奶（0345）見52周低16.6元，收報16.72元，跌3.8%；海底撈（6862）見52周低17.38元，收報17.6元，跌2.55%；九毛九（9922）見52周低16.26元，收報16.4元，跌4.21%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，跌1.79%；百勝中國（9987）見52周低402.6元，收報403.4元，跌1.66%；嚐高美（8371）見52周低0.86元，收報0.9元，升1.12%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.82元，收報8.92元，跌1%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；大連港（2880）見52周低0.69元，收報0.7元，升1.45%。

異動股

上升異動股，包括，中國能源建設（3996）收報1.18元，升32.58%；包浩斯（0483）創52周高，見1.32元，收報1.32元，升20%；中國電力（2380）收報4元，升12.04%；偉俊集團控股（1013）收報0.066元，升11.86%；明發（0846）收報0.475元，升11.76%；歐化（1711）收報0.29元，升11.54%；本間高爾夫（6858）收報3.79元，升11.47%；環球新材（6616）收報6.87元，升11.35%；中遠海控（1919）收報12.88元，升10.27%；南方通信（1617）收報0.166元，升9.93%；騰盛博藥（2137）收報47.85元，升9.12%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.54元，跌37.21%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.059元，收報0.107元，跌30.97%；帝國科技（0776）收報21元，跌26.57%；維太創科（6133）收報0.238元，跌20.67%；恒大汽車（0708）收報3.78元，跌20.08%；中昌國際（0859）收報0.32元，跌15.79%；楓葉教育（1317）見52周低0.96元，收報0.99元，跌14.66%；佳兆業資本（0936）見52周低0.33元，收報0.345元，跌13.75%；聯邦制藥（3933）見52周低4.65元，收報4.66元，跌11.74%；第一服務（2107）收報1.4元，跌10.83%；美高梅中國（2282）收報5.23元，跌10.14%。

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