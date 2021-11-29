香港科技探索，盈利及EBITDA下跌主要原因是今年再沒有如去年同期般，獲政府發放補貼約4900萬元。同時亦因為政府發放消費券，引致香港的零售業競爭加劇，為保持HKTVmall的競爭力並及早吸納消費動力，公司於7月推出「350 港元購買500港元電子禮券計劃」，藉此售出面值約2.88億元之電子禮券，於7月至10月期間使用。該計劃於第三季度已產生及入賬約7170萬元的推廣及宣傳費用。有關該計劃之淨費用約8440萬元已於七月至十月期間全面入賬至損益表。

不過，亦鑑於消費券計劃，HKTVmall購物之獨立客戶數量，由第二季度約73萬名增至第三季度約82.9萬名，淨增長為約9.9萬名獨立客戶。訂單總商品交易額則由第二季度之約14.9億元增加至第三季度之約17.4億元，大增約16.8%。 根據10月及到目前為止的11月訂單總商品交易額表現，預計第四季訂單總商品交易額表現將較第三季為佳。

其他報道

最高檢：開設賭場罪港澳犯罪者佔逾一成 次於觸犯偷越邊境罪

集度伙高通量產首款車 預計明年4月亮相 2023年上市

恒指收市跌228點 見逾一年收市新低 兩日累跌887點

駿隆：11月強積金綜合指數回報跌0.3% 預設策略跑贏

李小加：向中外開關 香港無法同時取悅各方

周凱旋：維港投資未來押注社會科學及女性相關投資板塊

恒指公司公布推3新指數 將ESG、低碳及可持續發展元素加入恒指

奧園下月3日到期的1.5億元國內私募債據報獲得展期

蔚來成立汽車銷售公司 經營範圍包括銷售充電樁等

諾華誠信：諾華南沙成大灣區跨境數據互信互認平台運營商

調查：今年上半年阿里雲於中國金融雲市佔率20%居首

【有片：選股王】還原電力商品屬性 有利價值重估

恒指反覆半日跌124點 濠賭重挫 銀娛7% 太陽娛樂跌23%

中國水務中期多賺逾兩成 派息增至每股16仙

中國燃氣擬認購三峽投資設立的投資基金