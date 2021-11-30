恒指低開69點 太陽城跌37% 凱升跌41% 永利跌2%
文章日期：2021年11月30日 09:25
恒指今早低開69點或0.3%，報23782點，成交金額32億元；國指今早低開32點或0.39%，報8465點。恒生科技指數開市報6076點，跌0.37%。
藍籌11隻升，34隻下跌，15隻無升跌。藥明生物（2269）升2.54%，報109.1元，是升幅最大的藍籌；創科實業（0669）跌1.64%，報162元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，17隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報29.5元，升2.61%；跌幅最大的是網易（9999）開市報172.1元，跌3.75%。
恒指、科指低於所有主要平均線，科指10天線(6331.8點)跌穿20天線(6367.63點)、50天線(6338.1點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，寶尊電商（9991）開市報39.4元，跌0.13%。大快活（0052）無成交，報16.78元。旺旺（0151）無成交，報6.5元。
周焯華擬辭任太陽城（1383）及凱升（0102）主席。另，澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪，控罪最高監禁12年。太陽城見52周低0.16元，開市報0.16元，跌37.25%。凱升（0102）見52周低0.285元，開市報0.285元，跌41.24%。
濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報10.1元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報5.23元，無升跌；澳博（0880）開市報5.5元，跌1.43%；永利澳門（1128）開市報7.02元，跌2.36%；銀河娛樂（0027）開市報43.55元，跌0.23%；金沙中國（1928）開市報18.74元，升0.32%；信德（0242）無成交，報2.14元。
毛記（1716）中期純利跌逾八成，賺190萬。無成交，報0.55元。
華南城（1668）半年賺6.67億近持平，負債率跌3.7個百分點。開市報0.54元，無升跌。
專業旅運（1235）中期蝕715萬，關雜貨鋪轉戰餐飲業。無成交，報0.231元。
冠忠巴士（0306）半年蝕9561萬，不派中期息。無成交，報2.32元。
廣汽（2238）向廣汽埃安注資74億，推進混合所有制引入戰略投資者。開市報7.8元，升0.65%。
近半年兩度配股抽水近190億，碧桂園服務（6098）：公司股份價殘，擬回購。開市報48.55元，升2.1%。
六福（0590）半年多賺1.25倍，中期息0.55元。開市報23.45元，升2.63%。
歐舒丹（0973）：中期純利創新高達6060萬歐元，不擔心新變種病毒影響業務。開市報30.85元，升2.66%。
中燃（0384）中期少賺19%，中期息0.1元。見52周低16.7元，開市報16.7元，跌4.9%。
理想汽車（2015）按年多賺3.2億，上季交付2.5萬輛理想ONE創季度新高。開市報135.6元，升4.47%。
迪臣發展（0262）虧損按年收窄至834.7萬，不派中期息。無成交，報0.1元。
香港科技探索（1137）盈警，料首三季盈利按年跌近八成。開市報9.84元，跌5.38%。
破頂股表現
破頂股包括，包浩斯（0483）創52周高，見1.34元，開市報1.34元，升1.52%。
破底股方面
破底股包括，中國鐵塔（0788）見52周低1元，開市報1元，無升跌；建行（0939）見52周低5.07元，開市報5.07元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低16.7元，開市報16.7元，跌4.9%；太陽城集團（1383）見52周低0.16元，開市報0.16元，跌37.25%；凱升控股（0102）見52周低0.285元，開市報0.285元，跌41.24%。
異動股
上升異動股，包括，康諾亞（2162）開市報54元，升4.85%；東岳（0189）開市報17.36元，升4.83%；周黑鴨（1458）開市報7.58元，升4.55%；新高教（2001）開市報4.18元，升4.5%；理想汽車（2015）開市報135.6元，升4.47%；中國能源建設（3996）開市報1.23元，升4.24%；融信中國（3301）開市報3元，升3.45%；環球新材（6616）開市報7.1元，升3.35%；自動系統（0771）開市報1.33元，升3.1%；新鴻基（0086）開市報3.97元，升2.85%。
下跌異動股，包括，凱升控股（0102）見52周低0.285元，開市報0.285元，跌41.24%；太陽城集團（1383）見52周低0.16元，開市報0.16元，跌37.25%；再鼎醫藥（9688）開市報568元，跌6.04%；香港科技探索（1137）開市報9.84元，跌5.38%；中國燃氣（0384）見52周低16.7元，開市報16.7元，跌4.9%；國際娛樂（1009）開市報0.34元，跌4.23%；網易（9999）開市報172.1元，跌3.75%。
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