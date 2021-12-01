港元現報7.7966元升值8點子，曾貶值最多6點子，報7.798元，亦曾升值最多13點子，報7.7961元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.7點子至0.06875%；1星期HIBOR升1.71點子至0.09196%；2星期HIBOR升1.82點子至0.09446%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至0.24964%；6個月期HIBOR升1.57點子至0.30179%；12個月期HIBOR升2.76點子至0.4047%。

美元指數現報95.981貶值0.013點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.09925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0632%，連續2日擴闊，利差是3月11日後最高，當日差距為0.0638%

對上一次連續2日擴闊，是11月17日，當日利差報-0.0082%。

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