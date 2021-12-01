老虎證券昨晚公布上季業績，收入按年增59.6%至6080萬美元，純利按年增2.5倍至2050萬美元。非通用會計準則（Non-GAAP）之下，純利按年跌15.9%至530萬美元。老虎證券昨收跌0.49%，報6.04美元。

季內，老虎證券總賬戶餘額為206億美元，按年增加88.3%。孖展融資總額按年增加49.1%至30億美元，存款客戶總數按年增長185.1%至61.2萬戶。上季淨增8.29萬個已存入資金的賬戶當中，超過80%來自內地。該行首三季增加約35.3萬個資金賬戶，勝預期的超過35萬個目標。公司決定在新加坡設立雙總部，以輔助北京現有總部。

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