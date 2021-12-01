完美醫療：未來3年為收成期 正研分拆A股上市
文章日期：2021年12月1日 15:33
前稱必瘦站的完美醫療（1830）早年易名為擴展醫療服務鋪路，近年積極發展生髮、痛症等業務。集團首席財務總監蘇顯龍於傳媒聚餐上稱，集團上半財年於全球開設14間分店；下半年則預計增設6間門店，其中兩間位於旺角朗豪坊辦公大樓，佔地約1.8萬方呎，並即將於明年1月開幕。
蘇顯龍表示，香港地區過去半個財年營業額增長約91%，超越新冠肺炎疫情前水平，相信若稍後中港兩地全面通關、內地高端客群重臨，香港營業額將可錄一倍增長；保守估計每間分店料未來一年盈收可達6000萬元，並有20%至30%增長空間，預計未來2至3年為集團收成期。
他續料，下半年業務表現將維持升勢，若通關順利則有望超越上半年表現。至於近半年香港部份續租店舖租金持平、甚或有輕微下調，而過去肺炎疫情新租用舖位租金則有打「七折」；目前租金成本佔整體營收約8%。
完美醫療主席、行政總裁兼執行董事歐陽江補充稱，由於本港部份分店使用率僅約七至八成， 故集團採取「店中店」策略發展，未來將以發展一站式服務中心為目標。
歐陽江又指，大灣區發展潛力強勁，集團正積極研究於A股分拆上市，惟仍需待業務規模達致某個水平。另集團計劃未來三年每年將於香港、澳洲、新加坡等各個市場合共開設10至15間分店，並有意進攻美國英國等市場。
他續稱，當中尤其看好澳洲市場，並指當地在肺炎疫情後需求大增，相信該地區營業額三年內可追平香港。另收購方面，集團仍以醫美相關企業優先，當有合適機會則會進行併購，但強調未來三年集團仍以內部自然增長為主。
其他報道
老虎證券上季Non-GAAP跌15% 被批「無牌駕駛」 CEO：將確保合規
【有片：選股王】「十四五」國家重點研發氫能源 短線可博京城機電
恒指半日升329點 升幅近1個月最大 騰訊美團撐市 太陽娛樂跌10%
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 創逾8個月高 升幅逾一年最大