蘇顯龍表示，香港地區過去半個財年營業額增長約91%，超越新冠肺炎疫情前水平，相信若稍後中港兩地全面通關、內地高端客群重臨，香港營業額將可錄一倍增長；保守估計每間分店料未來一年盈收可達6000萬元，並有20%至30%增長空間，預計未來2至3年為集團收成期。

他續料，下半年業務表現將維持升勢，若通關順利則有望超越上半年表現。至於近半年香港部份續租店舖租金持平、甚或有輕微下調，而過去肺炎疫情新租用舖位租金則有打「七折」；目前租金成本佔整體營收約8%。

完美醫療主席、行政總裁兼執行董事歐陽江補充稱，由於本港部份分店使用率僅約七至八成， 故集團採取「店中店」策略發展，未來將以發展一站式服務中心為目標。

歐陽江又指，大灣區發展潛力強勁，集團正積極研究於A股分拆上市，惟仍需待業務規模達致某個水平。另集團計劃未來三年每年將於香港、澳洲、新加坡等各個市場合共開設10至15間分店，並有意進攻美國英國等市場。

他續稱，當中尤其看好澳洲市場，並指當地在肺炎疫情後需求大增，相信該地區營業額三年內可追平香港。另收購方面，集團仍以醫美相關企業優先，當有合適機會則會進行併購，但強調未來三年集團仍以內部自然增長為主。

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