她表示，選股方面要更精挑細選，昔日中國政府對教育、線上遊戲板塊收緊監管政策以至板塊出現震盪，現時影響已經反映在股價上，故不憂慮以上板塊前景。惟內房債務問題仍是市場一大隱憂，一方面內房為內地經濟貢獻不少，另一方面有必要控制企業負債比率，故她預期，內房不會出現大跌並保持平穩。

談及內房債問題，近日內地政府放寬政策，增加銀行按揭審批等，以至內房股回升不少，相關債券是否適合投資呢？柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明預期，內房未來仍有投資風險，但近期的信用利差高達12%至40%，反映市場預期內房會出現更多違約情況。

但他認為現時市場對高息債投資過於悲觀，宏觀而言，環球利率持續上升、多國逐步減少買債的環境下，固定收益投資者應尋找高息產品及年期較短的投資產品，現時亞洲高息債券能提供這個機會。如有意購買內房債，他建議選擇BB級企業，因相信有能力平衡負債比率，目前購買B級內房債則言之過早，因有幾家企業仍有流動性及重組債務風險。

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