彭博社引述消息指，作為強化網絡數據安全管控的一環，中證監正在起草新規，最快將在本月公開徵求意見，消息指，使用VIE架構的公司仍然可以在香港進行IPO，但需要獲得批准。

消息指，目前已在美國和香港使用VIE架構上市的公司，將需要進行調整，使其股權結構更加透明，尤其對於那些在中國存在外資准入限制的領域的公司而言。目前尚不清楚，此舉是否意味著會徹底改變這些公司的股權結構，或者令一些敏感的公司退市。

基於VIE和協議控制在境外實現上市，在中國科技及新經濟企業中十分普遍，阿里（9988）和騰訊（0700）、字節跳動，以及未來可能上市的中概股公司將受到新規影響。

消息指，監管機構已經告知部分投行，暫停VIE架構企業的上市輔導安排。

知情人士稱，上述新規細節還在討論種，仍有變數。中證監未回應彭博社查詢。

中國現行的國務院1994年發布的關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，要求境內公司向境外投資人募集股份並在境外上市時，向國務院證券主管部門報批。

這一規定並未就持股或控制境內業務的境外實體海外上市做出明確規定，因此大量中概股公司得以通過在開曼群島等地註冊離岸實體發行股票。離岸實體通過持股或協議控制（即所謂VIE架構），繞過中國證監會核准程序實現境內業務境外上市。

這種通過離岸主體上市的公司通常被稱為中概股或紅籌公司。其中具有國資背景的公司被稱為「大紅籌」，如中國移動（0941）這樣的公司其海外上市已經被納入監管，但像滴滴這樣的非國資背景的「小紅籌」海外上市仍存在監管空隙。

新浪多年前通過一系列控制及利潤分配協議形成的VIE架構，成功登陸美國資本市場，此後幾乎所有海外上市的中國互聯網企業都採取了這一模式。然而，VIE架構一直沒有獲得中國官方的正式背書，在監管和法律領域存在灰色地帶。

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