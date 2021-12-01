「ATM」回軟 恒指升幅收窄至183點 北水連續6日淨流入 逾1個月最長
文章日期：2021年12月1日 16:20
恒指今早隨外圍高開120點，午後輕微擴大升幅389點，不過其後受有關VIE的報道影響，拖累「ATM」表現，並成為大市升幅收窄的原因，恒指收市升183點或0.78%，報23658點，全日高低波幅327點。
大市成交金額1394億元，較上日減少37.69%，是11月26日1297.91億元成交後最少；國指升57點或0.69%，報8426點。恒生科技指數收報6058點，升0.5%。
藍籌31隻升，27隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升3.98%，收報167.3元，是升幅最大的藍籌；金沙中國（1928）跌4.24%，收報17.16元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報175.6元，升4.15%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見20.65元，收報20.7元，跌7.17%。
恒指、科指低於主要平均線。
北水南下合計淨流入16.24億元，較上日增加38.82%，連續第6日流入，累計流入77.66億元，對上一次連續6日淨流入是10月12日。南水北上合計淨流入30.01億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
傳中國禁VIE方式海外上市，阿里（9988）、騰訊（0700）等或需調整，赴港IPO需審批。騰訊、美團（3690）升幅收窄，騰訊收報468.8元，升2.05%；美團收報244.6元，升2.77%；阿里巴巴續跌，收報125.7元，跌1.26%。
傳小米（1810）成功註冊「XIAOMI，PAY」。收報19.56元，升1.45%。
澳門上月博彩收入67.49億，按年持平。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報9.66元，跌1.63%；美高梅中國（2282）收報5元，升0.6%；澳博（0880）收報5.32元，跌4.14%；永利澳門（1128）收報6.35元，跌8.63%；銀河娛樂（0027）收報41.4元，跌2.93%；金沙中國（1928）收報17.16元，跌4.24%；信德（0242）收報2.11元，升1.44%。
完美醫療（1830）：大灣區服務中心首30日銷售1418萬元。完美醫療：未來3年為收成期，正研分拆A股上市。收報6.07元，跌2.1%。
畢馬威料電動車將於2030年中美新車市場佔半。小鵬汽車（9868）創上市新高，見220元，收報218元，升7.39%；理想汽車（2015）創上市新高，見142.9元，收報142.3元，升8.46%；恒大汽車（0708）收報3.51元，跌4.62%；比亞迪（1211）收報305.8元，跌0.2%。
太陽城集團（1383）：停牌待發有關澳門貴賓業務的內幕消息。太陽城集團停牌。太陽娛樂（8082）收報0.097元，跌11.01%。凱升控股（0102）見52周低0.14元，收報0.162元，跌9.5%。
今早及隔晚消息股表現
中國就《電子煙》標準徵求意見，擬發布後3-5個月實施。思摩爾（6969）收報45.3元，跌2.79%。
泰加（6161）：保監允恢復外幣投資，將繼續維持現有的士保險服務。見52周低0.55元，收報0.58元，升1.75%。
都市麗人（2298）行政總裁辭職，副總裁配偶鄭耀南重任舵手。收報0.71元，跌5.33%。
大快活（0052）羅輝承：下半年或加價最多1%。收報16.4元，跌0.24%。
新世界（0017）旗下Humansa與兩家醫療機構合作，拓展大灣區市場。收報30.65元，跌0.49%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見220元，收報218元，升7.39%；理想汽車（2015）創上市新高，見142.9元，收報142.3元，升8.46%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.4元，收報17.1元，升0.47%；環球新材（6616）創上市新高，見8.45元，收報8.3元，跌1.07%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.97元，收報0.97元，升3.19%；遠洋集團（3377）創52周高，見1.9元，收報1.86元，升2.2%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；新灃集團（1223）創52周高，見1.03元，收報0.94元，升1.08%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.17元，收報9.19元，跌4.87%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.46元，收報3.54元，升0.57%；禹洲（1628）創上市新低，見0.7元，收報0.71元，跌7.79%；合景泰富（1813）見52周低5.62元，收報5.73元，跌0.87%；融創（1918）見52周低12.54元，收報12.56元，跌10.54%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.04元，無升跌。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.46元，收報4.47元，跌4.89%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見32.45元，收報34元，跌3.95%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見539元，收報550元，跌2.14%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.05元，收報7.06元，跌0.84%；維亞生物（1873）見52周低4.44元，收報5.01元，升7.28%；國藥控股（1099）見52周低16.52元，收報16.66元，跌1.65%；平安好醫生（1833）見52周低28.05元，收報28.3元，跌3.74%；微創醫療（0853）見52周低31.9元，收報32.05元，跌1.69%；愛康醫療（1789）見52周低6.45元，收報6.46元，跌3.44%；華潤醫療（1515）見52周低4.77元，收報4.82元，跌1.83%；阿里健康（0241）見52周低7.06元，收報7.08元，跌1.53%。
科技股破底，包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.86元，收報0.88元，跌1.12%；汽車之家（2518）創上市新低，見65.25元，收報67元，跌2.19%；寶尊電商（9991）創上市新低，見34.8元，收報35.85元，跌0.42%；明源雲（0909）創上市新低，見20.65元，收報20.7元，跌7.17%；百融雲（6608）創上市新低，見9.97元，收報10.28元，升1.38%；醫渡（2158）創上市新低，見20.65元，收報20.8元，跌3.26%；聯易融（9959）創上市新低，見5.45元，收報5.83元，升4.86%。
本地股破底，包括，英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.059元，收報0.061元，跌3.17%；維他奶（0345）見52周低15.08元，收報15.34元，跌1.41%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.52元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.53元，收報0.53元，無升跌；希慎（0014）見52周低23.55元，收報23.95元，升0.63%；太古地產（1972）見52周低18.4元，收報18.66元，升0.76%；嘉華國際（0173）見52周低2.99元，收報3元，跌0.66%；嚐高美（8371）見52周低0.86元，收報0.93元，升4.49%；捷榮國際（2119）見52周低0.96元，收報0.97元，無升跌。
內需股破底，包括，海底撈（6862）見52周低17.02元，收報17.14元，跌0.46%；九毛九（9922）見52周低15.32元，收報15.4元，跌4.82%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.16元，收報5.18元，跌3.9%；百勝中國（9987）見52周低387.8元，收報397.4元，升1.85%。
其他破底股包括，安能物流（9956）創上市新低，見9.17元，收報9.17元，跌6.9%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.065元，收報0.069元，跌5.48%；中國燃氣（0384）見52周低12.98元，收報13.32元，跌4.99%。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）收報2.08元，升41.5%；山東墨龍（0568）收報4.19元，升27.36%；陸慶（8052）收報0.043元，升19.44%；太陽國際（8029）收報0.57元，升16.33%；羚邦集團（2230）收報0.184元，升15.72%；喆麗控股（2209）收報1.68元，升14.29%；澳洲成峰高教（1752）收報0.246元，升11.82%；中國黃金國際（2099）收報21.6元，升11.11%；北控醫療健康（2389）收報0.095元，升10.47%；勝獅貨櫃（0716）收報1.29元，升10.26%；惠生工程（2236）收報0.4元，升9.59%。
下跌異動股，包括，新鴻基（0086）收報4.21元，跌13.55%；啟明醫療（2500）收報33.6元，跌13.18%；揚科集團（1460）收報0.38元，跌12.64%；帝國科技（0776）收報17.22元，跌12.14%；宇華教育（6169）收報3.31元，跌11.26%；騰盛博藥（2137）收報39.8元，跌11.06%；太陽娛樂（8082）收報0.097元，跌11.01%；微創醫療機器人（2252）收報53.65元，跌10.58%；融創（1918）見52周低12.54元，收報12.56元，跌10.54%。
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