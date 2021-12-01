該網上報道指，若干的起訴包括有代理協助內地賭客參與海外的電話及網上投注（電投），有關起訴文件已經呈交予最高人民檢察院，大部份起訴主要針對內地居民。當中有最少5份起訴涉及有人涉嫌帶內地居民到澳門參與博彩。同時亦有一份在今年9月簽署並來自江蘇的起訴書，更指控有人參與成立賭場，涉及供客戶參與電投，該等電投設施接駁的菲律賓賭場遠端，更冠上德晉的品牌。《GGR Asia》曾接觸有關三家賭廳進行查詢，但是到出稿時未見回覆。

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