澳門傳媒指內地檢察機構查博彩案涉太陽城以外賭廳
文章日期：2021年12月1日 16:28
澳門傳媒《GGR Asia》報道引述手上所得文件顯示，內地檢察機關自2020年起，已經提及太陽城以外的賭廳集團名字，在若干個案中，更指有人作為代理，為內地客戶去組織行程訪澳到指定的貴賓廳遊樂，甚至可到海外的賭場一遊。當中包括江蘇、浙江、福建、河南及廣東等省份的檢察機關，在2020年或2021年，處理及提及的賭廳集團名稱，包括德晉、廣東及鉅星在內。
該網上報道指，若干的起訴包括有代理協助內地賭客參與海外的電話及網上投注（電投），有關起訴文件已經呈交予最高人民檢察院，大部份起訴主要針對內地居民。當中有最少5份起訴涉及有人涉嫌帶內地居民到澳門參與博彩。同時亦有一份在今年9月簽署並來自江蘇的起訴書，更指控有人參與成立賭場，涉及供客戶參與電投，該等電投設施接駁的菲律賓賭場遠端，更冠上德晉的品牌。《GGR Asia》曾接觸有關三家賭廳進行查詢，但是到出稿時未見回覆。
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