全球疫情未退，經濟前景有待逐步復蘇。展望2022年整體經濟市場發展，46%受訪者對首季持審慎樂觀態度，49%企業認為市況於明年下半年會進一步復蘇。

調查顯示，來年首季市場需求較大的五大工種包括行政及人力資源（24%）、企業銷售及業務發展（19%）、品牌及市場推廣（16%）、客戶服務（15%）、會計（14%）。

整體薪酬調整方面，調查顯示僱主預期來年有1.7%升幅，繼連續兩年下跌後首次回升。六大加薪幅度最高工種分別為「資訊科技（3.7%）」、「銀行（3.5%）」、「運輸／物流（2.5%）」、「數據分析及研究（2.5%）」、「款客服務／旅遊（2.4%）」及「企業銷售及業務發展（2.4%）」；而三大加薪幅度最低的工種分別為「傳媒／廣告（0.3%）」、「美容護理／健康（0.5%）」及「設計（1%）」。

JobsDB 香港區營運總監Bill Lee指出：「全球經濟氣氛改善，有助企業以相對積極正面的態度重啟業務發展計劃。數碼轉型的相關工種，如資訊科技及分析等的薪酬調整不但持續跑贏大市，而『需要人才擔任新設職位／擁有新技能』亦成為『業務發展』以外，企業增聘人手的主要原因，反映企業集中資源在數碼轉型。企業間需加速招攬人才或內部僱員培訓，方能避免因人才短缺而影響業務發展」。

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