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Argyle Street冀中巴新總裁交代發展策略及傳承計劃

文章日期：2021年12月1日 17:09

中巴（0026）建議委任翁順來明年接任新設的行政總裁職務，本報得到文件顯示，該集團的基金投資者Argyle Street Management向中巴發信指，歡迎翁順來到任，並對中巴往正確的方向表示欣悅。該行指，翁順來在會計及管理投資者關係方面有強的紀律，亦在三家內地主要電訊服務商有廣泛的經驗，對內地國情有深入理解，但是冀與他會面了解中巴的發展策略及傳承計劃。