Argyle Street冀中巴新總裁交代發展策略及傳承計劃
文章日期：2021年12月1日 17:09
中巴（0026）建議委任翁順來明年接任新設的行政總裁職務，本報得到文件顯示，該集團的基金投資者Argyle Street Management向中巴發信指，歡迎翁順來到任，並對中巴往正確的方向表示欣悅。該行指，翁順來在會計及管理投資者關係方面有強的紀律，亦在三家內地主要電訊服務商有廣泛的經驗，對內地國情有深入理解，但是冀與他會面了解中巴的發展策略及傳承計劃。
不過，Argyle Street Management對中巴的公告內，並無交代他在地產行業方面的專長方面作出跟進。該行期望，中巴董事會交代翁順來在參與住宅發展及商業物業管理的經驗，亦期望翁順來可以澄清中巴在未來的地產物業組合的策略、董事會老化及傳承計劃，及會否趁機進軍內地市場方面，協助澄清，亦期望將來直接與翁順來會見。
中巴今日收報99.95元，升0.15%。
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