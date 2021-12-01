不過，Argyle Street Management對中巴的公告內，並無交代他在地產行業方面的專長方面作出跟進。該行期望，中巴董事會交代翁順來在參與住宅發展及商業物業管理的經驗，亦期望翁順來可以澄清中巴在未來的地產物業組合的策略、董事會老化及傳承計劃，及會否趁機進軍內地市場方面，協助澄清，亦期望將來直接與翁順來會見。

中巴今日收報99.95元，升0.15%。

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