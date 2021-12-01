生於1958年、現年約63歲的牛根生，原為伊利集團的創始團隊之一，其後於1999年創立蒙牛。不過在2008年發生三聚氰胺事件後，2009年中糧集團聯手厚樸基金以每股17.6港元的價格，共計61億港幣收購蒙牛20%的股權，自此中糧系成為蒙牛第一大股東。

牛根生在出售大股後的兩年，亦即2011年6月辭任蒙牛主席一職，表示擬將大部分時間投入慈善工作，只保留非執董一職，繼續參與集團的策略規劃，主席則交由時任中糧系主席寧高寧擔任。

其後數年蒙牛開始大換班，中糧系人馬入主，牛根生角色開始淡化，最終在9年多後，牛根生亦正式辭任非執董職務，全面退出蒙牛董事局。

一直表示擬投入慈善工作的牛根生，於2004年底成立了「老牛基金會」，據指其家族成員亦全部投入公益慈善事業，其子女牛犇和牛瓊亦發起「老牛兄妹公益基金會」。據內媒報導，在辭任蒙牛主席後的十年間，牛根生以投資人的角色，涉足了烘焙、零售、教育、高新技術等領域的項目。

據天眼查APP的工商信息顯示，目前牛根生仍然持股的企業，包括內蒙古馨牛畜牧業投資管理、北京地球腦科技股份、共贏鏈（北京）信息技術、武漢東翼今天商貿等14家公司，涉及供應鏈服務、便利店、教育培訓等行業，但無一與蒙牛有關。

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