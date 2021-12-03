若從行業角度分析，原材料業及電訊業公司就氣候問題的披露比率均顯著提升，分別達83%及80%，較2019年分別升50個百分點和30個百分點。金融公司的披露比率亦在2020年顯著上升23個百分點至61%。醫療保健及資訊科技公司的披露比率則分別只有33%及35%。

然而，2020年仍有大部分恒生綜合指數成分股未符合新ESG匯報要求，當中有39%的公司將董事會聲明納入其ESG報告；只有20%的公司披露有關排放、能源使用、用水效益及和減廢的目標；而只有27%的公司將所有社會關鍵績效指標的披露責任提升為「不遵守就解釋」。

同時，有47%恒生綜合指數成分股公司表示，已充分遵守港交所（0388）刊發的《企業管治守則》中所有條文，與2019年水平相同。在未能完全遵守《守則》的成分股中，幾乎所有公司均解釋未能符合規定的原因，主要與董事會主席與行政總裁、提名委員會的角色區分問題；董事會主席、非執行董事或獨立非執行董事於股東大會的出席率；及重選非執行董事等問題相關。

2020年亦有75%恒生綜合指數成分股公司披露主要風險，較2019年的74%略升，面對的常見主要風險包括市場風險佔87%、財務風險佔68%及營運風險佔76%。披露疾病風險的公司百分比由2019年的27%升至2020年的29%。95%的公司亦提及新冠疫情的影響，與2019年相若。有提及疫情影響者中，91%亦討論到針對疫情實施的緩解措施，較2019年的54%顯著增加。

同時，2020年有65%恒生綜合指數成分股公司披露科技運用有所改善，披露比率較2019年的67%下降。2020年亦只有46%公司披露已落實措施改善資訊科技安全，較2019年的54%略跌。該行副管理合夥人夏其才表示，強烈建議上市公司持續投入足夠的網絡安全資源及採取適當控制措施，以應對不斷轉變的網絡安全威脅。

其他報道

港交所前高層涉貪案 楊金隆林楚華脫罪

恒指收跌22點 指數換馬成交增至1659億 憧憬中概股來港 港交所揚4%

花旗據報已在中國申請證券牌照 冀擴大在華業務

英偉達向美國申請顯示卡豁免關稅

保監局設評估工具供市民計保障缺口 24歲打工仔缺口可達260萬

滬指重上3600點 兩市成交額11354億人幣

保監局：大灣區售後中心已定選址 投保人保障基金法例冀後年交立會