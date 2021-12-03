IDC調低今年全球智能手機增長預測至5.3%
文章日期：2021年12月3日 17:16
據國際數據資訊（International Data Corp., IDC）季度追蹤報告，今年智能手機的出貨量，將按年增長5.3%，達到13.5億部，但由於今年第三季度的數據低於預期，以及持續的組件短缺、物流運輸挑戰，可能要到明年年中才會改善，IDC已把今年和明年的增長預測，從7.4%和3.4%，分別下調至5.3%和3%。
展望2023年及以後，IDC預計，於受壓抑的需求、平均銷售價格下降以及繼續從功能型手機過渡到智能手機的推動下，五年的複合年增長率（CAGR）會是3.5%，屬適度而健康的水平。
IDC移動和消費設備追蹤研究總監Nabila Popal表示，儘管預計第三季度出現放緩，供應鏈和物流方面的挑戰衝擊市場上每一個主要參與者，市場下降的速度幾乎是預計的兩倍。而且，與5G相比，短缺更多集中於4G組件上，這將影響到4G設備組合比例較高的供應商，而非5G機型比例較高的供應商。
Popal認為，從正面角度看，這有望加快跳躍至5G的步伐，預測到明年今日，5G將佔全球出貨量近60%，在預測期內減慢智能手機平均銷售價格下降。
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