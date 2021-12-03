展望2023年及以後，IDC預計，於受壓抑的需求、平均銷售價格下降以及繼續從功能型手機過渡到智能手機的推動下，五年的複合年增長率（CAGR）會是3.5%，屬適度而健康的水平。

IDC移動和消費設備追蹤研究總監Nabila Popal表示，儘管預計第三季度出現放緩，供應鏈和物流方面的挑戰衝擊市場上每一個主要參與者，市場下降的速度幾乎是預計的兩倍。而且，與5G相比，短缺更多集中於4G組件上，這將影響到4G設備組合比例較高的供應商，而非5G機型比例較高的供應商。

Popal認為，從正面角度看，這有望加快跳躍至5G的步伐，預測到明年今日，5G將佔全球出貨量近60%，在預測期內減慢智能手機平均銷售價格下降。

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