恒指跌417點 恒科指創新低 恒大瀉兩成破底 藥明生物失「紅底」
文章日期：2021年12月6日 16:15
港股午後未見起色，收市跌417點或1.76%，報23349點，成交金額1700億元，較上日增加2.47%；國指跌180點或2.14%，報8274點。受中概股退市陰霾影響，恒生科技指數午後跌幅加劇，收報5727點，跌3.34%，創歷史新低。
ATMX午後繼續跌，阿里巴巴（9988）跌5.61%，收報112.7元；騰訊（0700）跌3.2%，收報447.8元；美團（3690）跌3.65%，收報232.4元；小米（1810）跌2.75%，收報19.12元。
藍籌新貴同樣無運行，京東（9618）收報306元，跌4.85%；網易（9999）收報161.2元，跌4.73%。潤啤（0291）收報60.95元，跌2.25%；新奧（2688）收報137.5元，跌6.46%。
其餘藍籌股方面，萬洲（0288）升2.1%，收報4.87元，是升幅最大的藍籌；藥明生物（2269）跌7.07%，收報95.9元，跌穿「紅底」兼為表現最曳藍籌。
恒大（3333）危機升級，同系午後重挫。恒大一度創上市新低，見1.8元，收報1.81元，跌19.56%；恒大物業（6666）創上市新低，低見3.39元，收報3.46元，跌5.21%；恒大汽車（0708）收報3.04元，跌7.03%；恒騰（0136）收報3.04元，跌5.59%。
汽車股偏軟，吉利（0175）收報22.25元，跌3.47%；比亞迪（1211）收報284元，跌4.63%；東風集團股份（0489）收報7.01元，跌4.5%；長城汽車（2333）收報30.35元，跌4.11%；北京汽車（1958）收報3.08元，跌1.91%；小鵬汽車（9868）收報180.4元，跌7.96%；理想汽車（2015）收報118.1元，跌12.84%。
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