WeLab購雅加達服務銀行股權
文章日期：2021年12月7日 11:10
在港經營虛銀WeLab Bank（匯立銀行）的WeLab（匯立集團）公布，由其牽頭的財團WeLab Sky以近19億港元收購「雅加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta，BJJ）」，將成為BJJ的主要股東，並已在首階段透過戰略投資取得BJJ的24%股權。交易待印尼金融服務管理局（OJK）等相關監管機構審批後，Welab Sky將完成餘下的主要股權交易。摩根大通為是次交易項目的財務顧問。
WeLab計劃在2022年下半年於印尼推出亞洲區內第二間數碼銀行，是繼香港後擬成立的亞洲第二間數碼銀行。集團指，是次收購是WeLab拓展其數碼銀行業務至印尼的關鍵一步，WeLab 將成為區內首批營運多間數碼銀行的亞洲金融科技平臺之一。
集團指，其多元化發展策略及業務組合亦深受現有和新加入的投資者支持，就這項交易投入近19億港元（相當於2.4億美元），為2021年內印尼金融科技項目最大的集資額。有關資金將用作收購現有股東的控股權和投入科技資源創建數碼銀行。WeLab 希望通過創新科技推動金融服務，在印尼積極推廣普惠金融。
WeLab自 2019 年起在香港營運 WeLab Bank，WeLab亦早在2018年已拓展金融科技版圖至東南亞，與印尼大型綜合集團Astra 成立合資公司。透過引入頂尖的金融科技信貸技術，目前於印尼的網上貸款平臺Maucash服務超過300萬名用戶，并已實現盈利。
WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智指，繼早前在香港開展虛擬銀行業務後，現計劃將成功經驗輸出至印尼，繼續開拓東南亞市場。
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