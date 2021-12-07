WeLab計劃在2022年下半年於印尼推出亞洲區內第二間數碼銀行，是繼香港後擬成立的亞洲第二間數碼銀行。集團指，是次收購是WeLab拓展其數碼銀行業務至印尼的關鍵一步，WeLab 將成為區內首批營運多間數碼銀行的亞洲金融科技平臺之一。

集團指，其多元化發展策略及業務組合亦深受現有和新加入的投資者支持，就這項交易投入近19億港元（相當於2.4億美元），為2021年內印尼金融科技項目最大的集資額。有關資金將用作收購現有股東的控股權和投入科技資源創建數碼銀行。WeLab 希望通過創新科技推動金融服務，在印尼積極推廣普惠金融。

WeLab自 2019 年起在香港營運 WeLab Bank，WeLab亦早在2018年已拓展金融科技版圖至東南亞，與印尼大型綜合集團Astra 成立合資公司。透過引入頂尖的金融科技信貸技術，目前於印尼的網上貸款平臺Maucash服務超過300萬名用戶，并已實現盈利。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智指，繼早前在香港開展虛擬銀行業務後，現計劃將成功經驗輸出至印尼，繼續開拓東南亞市場。

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