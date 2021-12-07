港元現報7.8008元貶值3點子，曾貶值最多13點子，報7.8018元，亦曾升值最多15點子，報7.799元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.39點子至0.05018%；1星期HIBOR跌0.45點子至0.06929%；2星期HIBOR跌0.24點子至0.07708%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.3點子至0.26226%；6個月期HIBOR升0.27點子至0.32024%；12個月期HIBOR升0.31點子至0.42152%。

美元指數現報96.224貶值0.104點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.10413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1072%，連續6日擴闊，利差是2020年12月22日後最高，當日差距為0.1137%

對上一次連續6日擴闊，是2021年11月23日，當日利差報0.0054%。

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