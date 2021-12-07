恒指半日升340點 北水連續第10日流入 阿里升9.1%
文章日期：2021年12月7日 12:12
Omicron未導致住院率升高，市場氣氛改善，恒指今早高開355點後曾升最多385點，內地公布進出口數據前，升幅曾收窄至163點，其後回升，半日高低波幅223點。
恒指半日升340點或1.46%，報23690點，成交金額794億元；國指升131點或1.59%，報8405點。恒生科技指數收報5851點，升2.16%。
藍籌37隻升，23隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升9.14%，收報123元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.41%，收報5.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報64.3元，升10.2%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報47.35元，跌2.37%。
恒指上試10天線(23908.76點)，科指仍受制於10天線(6051.14點)。
北水南下合計淨流入2.51億元，較上日減少93.23%，連續第10日流入，累計流入164.63億元，對上一次連續10日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入60.89億元人民幣，較上日增加1441.03%，連續第5日流入，累計流入217.28億元。
合景泰富（1813）主席昨網傳被查，澄清後反彈近9%。合景泰富收報6.13元，升9.07%。合景悠活（3913）收報4.53元，升4.62%。
中國11月份進、出口多過預期，順差遜預期。港口運輸股個別發展，中遠海控（1919）收報14.46元，升3.43%；太平洋航運（2343）收報3.15元，升4.3%；中國外運（0598）收報2.53元，升1.2%；中遠海運港口（1199）收報6.74元，跌2.03%；天津港發展（3382）收報0.64元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見14.92元，收報14.64元，升1.53%；勝獅貨櫃（0716）收報1.29元，升6.61%；東方海外（0316）收報161.5元，升2.87%。
佳兆業（1638）據報多個房產項目出現欠薪停工問題。收報0.94元，升3.3%。
世茂服務（0873）共3.5億，購蘇州、湖南物管公司。創上市新低，見8.52元，收報8.99元，升4.17%。
龍光（3380）折讓約9.9%配股，籌11億。收報6.84元，跌9.4%。
富力（2777）悉售廣州國際機場富力綜合物流園，料涉資逾30億元。富力11月銷售收入按年跌43%，全年累計仍跌4%。收報4.17元，升6.38%。
世茂（0813）折讓約8.5%配股，籌11億。見52周低8.24元，收報8.83元，跌0.79%。
遠展（0035）以33.8億售啟德寫字樓予中電（0002），將為中電新總部。遠展收報2.45元，升2.94%。中電（0002）收報74.95元，跌0.46%。
上海復旦（1385）擬分拆上海華岭於北交所上市。收報26.45元，跌2.4%。
澳門媒體︰永利（1128）擬本月下旬終止與中介人合作。收報6.44元，升3.37%。
郭曉亭辭任佳兆業美好（2168）副主席。收報14.04元，升8%。
東風汽車（0489）上月汽車銷售跌12.2％ 產量跌21％。收報7.24元，升3.28%。
中國恒大（3333）成立風險化解委員會，成員包括越秀及粵海控股高層。平上市低位1.8元，收報1.82元，升0.55%。
WAC（8619）委任前亞姐梁雪瑤做執董。收報0.242元，跌2.42%。
花樣年（1777）：境內外負債合共達520億人幣。另，11月份單月合約銷售額按年跌63.5%。停牌。
金輪天地（1232）就3隻票據洽商延期還款。平上市低位0.176元，收報0.176元，無升跌。
中海外（0688）首11個月合約銷售額按年增3%。收報18.96元，升1.39%。
吉利（0175）今年首11個月銷量117萬部，達全年目標76%。收報22.75元，升2.25%。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.11元，收報1.09元，升13.54%；遠洋集團（3377）創52周高，見1.99元，收報1.95元，升3.17%；招商局港口（0144）創52周高，見14.92元，收報14.64元，升1.53%；旺旺（0151）創52周高，見6.85元，收報6.84元，升1.48%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.52元，收報8.99元，升4.17%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌3.61%。
醫療醫藥股破底，包括，諾輝健康（6606）創上市新低，見24.5元，收報25.1元，升1.41%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見487元，收報497元，跌0.24%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見52.05元，收報58元，升2.11%；康希諾生物（6185）見52周低135.4元，收報140.5元，升0.86%；北控醫療健康（2389）見52周低0.082元，收報0.085元，跌1.16%；環球醫療（2666）見52周低5.26元，收報5.32元，無升跌。
其他破底股包括，小米（1810）見52周低18.62元，收報18.98元，跌0.73%；中國科培（1890）見52周低3.45元，收報3.55元，跌3.53%；寶光實業（0084）見52周低0.066元，收報0.073元，升4.29%；新意網集團（1686）見52周低6.46元，收報6.52元，升0.77%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；H&H國際（1112）見52周低12.76元，收報13.16元，升0.15%；原生態牧業（1431）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；英皇國際（0163）見52周低0.97元，收報0.97元，無升跌；麗展（0488）見52周低3.61元，收報3.66元，升0.27%；意馬國際（0585）見52周低0.6元，收報0.62元，無升跌；Dynam（6889）見52周低6.6元，收報6.7元，升1.52%。
異動股
上升異動股，包括，比高（8220）收報0.035元，升25%；易居企業（2048）收報2.38元，升22.68%；聯易融（9959）收報6.73元，升17.04%；新世紀醫療（1518）收報0.99元，升16.47%；奧園（3883）收報1.89元，升15.24%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.11元，收報1.09元，升13.54%；融創（1918）收報15.1元，升13.53%；山東墨龍（0568）收報4.4元，升11.39%；強泰環保（1395）收報0.13元，升11.11%；汽車之家（2518）收報64.3元，升10.2%。
下跌異動股，包括，盈健醫療（1419）收報1.22元，跌11.59%；龍光地產（3380）收報6.84元，跌9.4%；凱升控股（0102）收報0.156元，跌9.3%；長飛光纖光纜（6869）收報11.38元，跌8.37%；高銀金融（0530）收報0.171元，跌8.06%；福森藥業（1652）收報1.85元，跌7.96%；太陽城集團（1383）收報0.15元，跌6.25%；帝國科技（0776）收報15.32元，跌6.01%；普華和順（1358）收報0.96元，跌5.88%；安山金控（0033）收報1.3元，跌5.8%；東方表行集團（0398）收報4.72元，跌5.79%。
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