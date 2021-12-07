保聯：灣區服務中心可助內地客 但仍需更多渠道提供服務
文章日期：2021年12月7日 12:12
保險業聯會主席文德華表示，相當看好內地雙循環經濟政策。過去數十年目前已有逾百萬個內地訪客曾購買香港的醫療、儲蓄產品，目前中港通關未能正常通關，對服務內地訪客業務造成挑戰，在內地設立服務中心是其中一個解決辦法，但認為還需要更多。香港是全球其中一個保險滲透率最高的地區，內地則不到10%，隨着壽險開放，香港保險業在內地可以擔當角色。內地推動共同富裕，文德華表示內地人口老化，香港保險在退休和醫療上有經驗，可以向內地輸出相關智慧財產。
香港保險業不容低估其他國際金融中心的競爭，目前香港正努力重新發展財產保險業務，新加坡等地區過去20年建立供應鏈、保險等專業人才，很難從他們贏回市場，因此建立人才和服務中小企能力相當重要。另外，香港保險業也需要將過去數十年累積解決退休、健康缺口的經驗，轉變為實際的競爭優勢吸引客戶。香港保險業在定價和人才有長期系統性的挑戰，需要將它們轉變為機遇和長處。
友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，香港是進入中國的獨特門戶，要保持吸引力，需要維持開放。隨着中港融合，將增進資金、人才在區內跨境自由流動，不過同時也要維持對全球其他地區開放。另外，他指吸引財務、資產管理等人才，對本港保險持續發展重要，同時香港保險業過去亦為內地保險培訓管理人才。
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