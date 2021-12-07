香港保險業不容低估其他國際金融中心的競爭，目前香港正努力重新發展財產保險業務，新加坡等地區過去20年建立供應鏈、保險等專業人才，很難從他們贏回市場，因此建立人才和服務中小企能力相當重要。另外，香港保險業也需要將過去數十年累積解決退休、健康缺口的經驗，轉變為實際的競爭優勢吸引客戶。香港保險業在定價和人才有長期系統性的挑戰，需要將它們轉變為機遇和長處。

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，香港是進入中國的獨特門戶，要保持吸引力，需要維持開放。隨着中港融合，將增進資金、人才在區內跨境自由流動，不過同時也要維持對全球其他地區開放。另外，他指吸引財務、資產管理等人才，對本港保險持續發展重要，同時香港保險業過去亦為內地保險培訓管理人才。

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