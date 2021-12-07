大摩︰中國經濟步履蹣跚 惟世界不再受其影響
文章日期：2021年12月7日 16:30
摩根士丹利投資管理首席全球策略師魯吉·夏爾馬（Ruchir Sharma）投稿英國《金融時報》，指出中國的經濟步履蹣跚，但環球市場未有感受到影響，因為中國對不同經濟體的影響力有所減弱，尤其是新興市場。
根據夏爾馬的數據分析，中國的增長率對其他新興市場經濟體增長率的關聯度，於2015年至2016年間見頂（超過0.9），繼而2017年和2018年遂步下降（低見0.2），2019年甚至跌至負數。不過在2020年疫情初期出現「V彈」至2017年中水平，但其後再次逐步下降。
夏爾馬認為，其中一個原因是中國近年講求內需市場，漸漸少依賴外貿。出口佔中國GDP的比重由2010年或以前的35%，下降到目前的不到20%；加上國務院提出的製造業政策《中國製造2025》，要中國實施「製造強國」戰略。與此同時，各國亦減少依賴中國。即使美國前總統特朗普退任後，美國及歐洲等地也增加採購來自中國的競爭對手的產品，例如墨西哥、越南和泰國等。
第二個原因是科技的興起，夏爾馬認為市場提高對半導體和其他高科技產品的需求，令不少新興市場加速增長，當中例如台灣、南韓等地。然而中國卻面對人口老化及龐大的債務問題，且目前仍然針對疫情採取封鎖措施，夏爾馬預計未來幾年，中國的增長速度會繼續比其他新興市場慢。
第三個原因為綠色通脹使全球加速採購更環保的原材料，可是這些原材料不是產自中國，例如鋁和銅則來自秘魯和智利。
夏爾馬表示，雖然比其他任何國家，中國仍然有更多大宗商品的買家和貿易伙伴，但有見現時情況，即使中國出現震盪，但對世界的影響力亦有限。
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