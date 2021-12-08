24000點爭持 阿里拖累 恒指半日跌28點 微博跌6.8%
文章日期：2021年12月8日 12:17
恒指半日跌28點或0.12%，報23954點，成交金額672億元；國指跌16點或0.19%，報8510點。恒生科技指數收報5968點，跌0.19點，不足0.1%。
藍籌29隻升，33隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升6.19%，收報103元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.14%，收報120元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.55元，升5.53%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報120元，跌5.14%。
恒指半日升穿並守住10天線(23865.07點)，科指高位6018點，暫受制於10天線(6030.47點)。
北水南下合計淨流入12.56億元，較上日減少60.31%，連續第11日流入，累計流入206.33億元，對上一次連續11日淨流入是2021年5月26日。南水北上合計淨流入58.08億元人民幣，較上日減少26.94%，連續第6日流入，累計流入293.96億元。
傳金沙新濠關貴賓廳，澳門博監局稱未收正式通知，濠賭股個別走，新濠國際發展（0200）收報10.38元，升1.76%；美高梅中國（2282）收報5.08元，跌0.39%；澳博（0880）收報5.51元，跌1.25%；永利澳門（1128）收報6.58元，升1.08%；銀河娛樂（0027）收報42.7元，跌0.35%；金沙中國（1928）收報18.8元，升3.52%。
騰訊（0700）推遊戲發行新品牌「Level Infinite」。收報466.8元，升0.65%。
翠華（1314）餐廳前總部分店周日結業，全港餘12間，或集中發展「堅信號」。收報0.235元，跌1.67%。
微博（9898）上市，定價272.8元。收報254.2元，跌6.82%。
佳兆業（1638）停牌，待發內幕消息公告。債權人則稱仍未收到美元債兌付款，或已違約。佳兆業系其他股份方面，佳兆業美好（2168）收報13.96元，跌1.69%。佳兆業健康（0876）收報0.098元，升1.03%。佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.305元，跌11.59%。星島（1105）收報0.49元，無升跌。
蘋果通知供應商從11月至1月加快iPhone生產。舜宇（2382）收報236.2元，升3.42%；瑞聲（2018）收報32.85元，升0.15%；比亞迪電子（0285）收報30.55元，升5.53%。
融創中國（1918）再出售2671萬股貝殼ADR，套現41億。另，融創中國11月賣樓大跌47%。收報15.12元，跌2.7%。
合景泰富（1813）再澄清：主席如常履行職務，未被約談調查。收報6.25元，升0.81%。
乘聯會︰11月中國乘用車零售按年跌12%。吉利（0175）收報23.35元，升0.43%；比亞迪（1211）收報292.6元，升0.14%。
長汽（2333）11月銷量12.25萬台，按年跌15.65%。收報30.1元，跌2.9%。
廣汽（2238）今年首11個月銷量升4%。收報8.1元，升2.27%。
標普：恒大（3333）違約不可避免，中誠信國際：本息償還存在很大不確定性。創上市新低，見1.78元，收報1.8元，跌1.64%。
奧園（3883）11月賣樓腰斬，按年跌53.1%。收報1.74元，跌5.95%。
潤地（1109）訂三份貸款融資協議，涉資逾37億。收報33.65元，跌0.3%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.9元，收報1.75元，升9.38%；雲音樂（9899）創上市新高，見205.8元，收報203元，跌0.39%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.17元，收報1.13元，升4.63%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.34元，升4.69%；旺旺（0151）創52周高，見6.9元，收報6.71元，跌2.75%。
破底股方面
破底股包括，合景悠活（3913）創上市新低，見4.11元，收報4.14元，跌7.8%；京城佳業（2210）創上市新低，見6.6元，收報6.64元，跌1.63%；恒大（3333）創上市新低，見1.78元，收報1.8元，跌1.64%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見31.8元，收報32.8元，升2.18%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.1元，收報1.2元，跌15.49%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見48.7元，收報50元，跌6.54%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.047元，收報0.05元，無升跌；和譽（2256）創上市新低，見9.39元，收報9.5元，跌1.04%；滇池水務（3768）見52周低1.78元，收報1.79元，跌0.56%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；H&H國際（1112）見52周低12.76元，收報13.02元，跌1.51%；佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.305元，跌11.59%；永旺（0984）見52周低1.33元，收報1.33元，跌1.48%；意馬國際（0585）見52周低0.6元，收報0.62元，無升跌；Dynam（6889）見52周低6.57元，收報6.57元，跌3.38%。
異動股
上升異動股，包括，比高（8220）收報0.029元，升20.83%；首創鉅大（1329）收報1.28元，升19.63%；遊萊互動（2022）收報0.09元，升15.38%；海倫司（9869）收報18.1元，升11.04%；再鼎醫藥（9688）收報553.5元，升10.7%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.9元，收報1.75元，升9.38%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升9.09%；易居企業（2048）收報2.43元，升8.48%；華能國電（0902）收報4.13元，升8.4%；栢能集團（1263）收報14.52元，升7.56%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.96元，跌26.15%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.1元，收報1.2元，跌15.49%；佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.305元，跌11.59%；金輪天地（1232）平上市低位0.175元，收報0.175元，跌9.79%；陸慶（8052）收報0.04元，跌9.09%；合景悠活（3913）創上市新低，見4.11元，收報4.14元，跌7.8%；普天通信（1720）收報0.36元，跌7.69%；毅德國際（1396）收報0.44元，跌7.37%；澳洲成峰高教（1752）收報0.203元，跌7.31%；微博（9898）收報254.2元，跌6.82%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見48.7元，收報50元，跌6.54%。
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