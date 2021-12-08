遭大摩降級至減持 合景悠活跌逾一成
文章日期：2021年12月8日 15:23
合景泰富（1813）日前遭網傳主席孔健岷被查後，公司已出公告否認。惟旗下的物管股合景悠活（3913）今日突大跌逾一成，更遭大摩摩根士丹利將其評級降至「減持」(underweight) ，目標價4.13元，較其昨收市價4.49元低8%。股份今日一度低見4元，曾跌10.9%，暫報4.01元，跌10.69%。
券商銀河聯昌報告指出，今日合景悠活曾跌至新低，認為主要受同行降級及主席負面消息影響，但該行認為合景悠活如此大幅的股價並不合理，因為集團已正式否認主席有關的負面消息，近日該行仍可接觸到孔健岷。
同行下調公司評級關鍵則源於合景悠活太依賴併購增長，但卻忽略了合景自上市後，是行內併購執行力表現最佳的公司之一，至今更完成四項併購，將其管理組合從2020年4000萬平方米擴大近5倍，至2021年底達到2億平方米。
同時，併購亦確保合景悠活的未來強勁的利潤增長，估計在2021-23財年合景悠活的每股盈利增長約70%。即使假設來自合景泰富的面積減少約15-20%，仍認為該公司仍可實現每股收益複合年增長達55-60%。
該行在數周前與合景悠活管理層進行電話會議，管理層表示樓市放緩的潛在影響可控，並主要於2023財年發生，而2021財年的利潤已基本鎖定，及按年增長100%。2022 財年利潤亦至少增長約50%。
該行認為，合景悠活估值極具吸引力，僅為2022 財年市盈率的5 倍。其淨現金佔其市值的近三分一。同時，合景泰富亦是內房中較優質的開發商之一，流動性問題風險較低，故維持買入評級。
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