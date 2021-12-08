Visa調查：近三分一香港受訪者持有加密貨幣
文章日期：2021年12月8日 18:09
Visa（美：V）調查發現，近三分一香港受訪者持有加密貨幣，當中每三個便有一個可能會將主要往來銀行切換至提供相關產品的銀行。
Visa發布調查「加密貨幣現象：消費者態度與使用情況」，今年8月底至9月中期間，在阿根廷、澳洲、巴西、德國、香港、南非、美國及英國收集6,430份網上調查回覆，其中香港有797名受訪者接受了調查。
調查發現94%全球受訪者對加密貨幣有認知，而本港則為91%。接近三分一港人曾直接接觸過加密貨幣，無論是作為投資工具，還是作交易媒介。
香港區方面，近三分一已認識加密貨幣的成年受訪者已持有或使用加密貨幣，而當中63%表示他們對加密貨幣的使用在過去一年有所增長。持有與使用加密貨幣的主要原因包括分散投資，以及相信其是金融服務的未來。
在目前的加密貨幣香港持有人中，88%受訪者對加密貨幣卡類產品感興趣。86%受訪者對加密貨幣的獎賞感興趣，希望可以賺取加密貨幣作為卡類消費的獎賞。
三分一的加密貨幣香港持有人指出，他們可能或很有可能在未來12個月內，將其主要往來銀行切換至提供加密貨幣相關產品的銀行。
Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，隨着消費者重新思考其投資、消費及理財方式，加密貨幣愈益受人關注，不僅因為它是一種可交易資產，而且也是一種潛在的支付媒介。
她又指，受訪的香港家庭中18%財務決策者已採用加密貨幣，以作轉賬、購買商品或接受付款，隨着大眾對加密貨幣愈趨接受與理解，金融機構需要可靠的合作伙伴，助其滿足加密貨幣需求，並以安全可靠的方式，提供更多種類的支付選擇。
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