Visa發布調查「加密貨幣現象：消費者態度與使用情況」，今年8月底至9月中期間，在阿根廷、澳洲、巴西、德國、香港、南非、美國及英國收集6,430份網上調查回覆，其中香港有797名受訪者接受了調查。

調查發現94%全球受訪者對加密貨幣有認知，而本港則為91%。接近三分一港人曾直接接觸過加密貨幣，無論是作為投資工具，還是作交易媒介。

香港區方面，近三分一已認識加密貨幣的成年受訪者已持有或使用加密貨幣，而當中63%表示他們對加密貨幣的使用在過去一年有所增長。持有與使用加密貨幣的主要原因包括分散投資，以及相信其是金融服務的未來。

在目前的加密貨幣香港持有人中，88%受訪者對加密貨幣卡類產品感興趣。86%受訪者對加密貨幣的獎賞感興趣，希望可以賺取加密貨幣作為卡類消費的獎賞。

三分一的加密貨幣香港持有人指出，他們可能或很有可能在未來12個月內，將其主要往來銀行切換至提供加密貨幣相關產品的銀行。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，隨着消費者重新思考其投資、消費及理財方式，加密貨幣愈益受人關注，不僅因為它是一種可交易資產，而且也是一種潛在的支付媒介。

她又指，受訪的香港家庭中18%財務決策者已採用加密貨幣，以作轉賬、購買商品或接受付款，隨着大眾對加密貨幣愈趨接受與理解，金融機構需要可靠的合作伙伴，助其滿足加密貨幣需求，並以安全可靠的方式，提供更多種類的支付選擇。

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