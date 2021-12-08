梁兆基︰香港經濟如面對骨枯 「反全球化」令中介角色減
文章日期：2021年12月8日 19:01
隨着本港新冠肺炎疫情回穩，經濟復蘇逐漸迎來曙光。香港總商會總裁梁兆基今日出席《香港01》經濟高峰論壇時指，相信肺炎疫情、通關過後，本港經濟會有明顯上升，但未來10至20年需面臨龐大挑戰。他更形容情況有如2003年沙士康復病人，需長期面對骨枯問題。
梁兆基表示，過往兩年肺炎疫情下，外圍局勢圍繞兩個主要因素，包括「數碼革命（Digital Revolution）」，企業紛紛提升對科技的需求；據該會調查發現，有逾一半受訪中小企認同需加大科技投資，情況屬前所未見。
另一轉變為中國逐步轉向內循環，而對香港屬「需要思索的出路」。梁兆基指出，中國自從加入世界貿易組織（WTO）後，全面開展全球化，並成為一個世界工廠及第二大經濟體；當國家經濟發展至某階段，則必需由出口拉動，轉為內需消費。他續稱，目前中國中產消費人口達至5億，比美國全國人口還要多，可見中國正逐漸走向接近美國的經濟架構，即由內需市場推動經濟。
至於香港過去40年均扮演「火牛」角色，並在不同「watt數」中作轉換，從中作為一個橋樑、渠道的角色，從而發展成最大的港口、亞洲金融中心等，一切均與中國發展息息相關。
不過，梁兆基表示，在現時中外企業變為對抗性競爭的政治環境下，出現「反全球化（Deglobalization）」的現象，而中外集團更開始浮現「脫勾（Detachment）」，包括近期有中概股退市，導致香港作為管道的角色未來或會大幅減低。因此，香港必須發展一個新市場，甚或尋找新引擎方可繼續發展。
梁兆基續指，香港需要「靈活走位」，轉變原有生產模式以迎合不同市場。他強調，最主要求變的並非產業，而是市場；以往香港服務中國擴大對外版圖，現時則需思索如何進入中國內循環市場發展。
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