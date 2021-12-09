港元現報7.7978元貶值4點子，曾貶值最多17點子，報7.7991元，亦曾升值最多7點子，報7.7967元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.29點子至0.04435%；1星期HIBOR跌0.51點子至0.05964%；2星期HIBOR跌0.93點子至0.06417%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.35點子至0.25732%；6個月期HIBOR跌0.15點子至0.32357%；12個月期HIBOR跌0.46點子至0.43006%。

美元指數現報96.031升值0.137點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報0.102%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1029%，連續2日收窄，利差是2021年12月06日後最低，當日差距為0.0974%。

對上一次連續2日收窄，是2021年11月04日，當日利差報-0.0218%。

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