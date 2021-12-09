恒指半日升213點或0.89%，報24210點，成交金額708億元；國指升119點或1.4%，報8642點。恒生科技指數收報6092點，升2.05%。

藍籌48隻升，12隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升5.39%，收報8.6元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌0.76%，收報45.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報53.6元，升7.09%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報66.15元，跌2%。

恒指上試20天線(24482.17點)半日遇阻，但仍高於10天線(23816.24點)；科指升穿10天線(6004.07點)，是11月18日後首次，目前上望20天線(6245.48點)。

北水南下合計淨流入5.94億元，較上日減少75.86%，連續第12日流入，累計流入224.3億元，對上一次連續12日淨流入是1月7日。南水北上合計淨流入136.04億元人民幣，較上日增加40.47%，連續第7日流入，累計流入468.77億元。

「ATM」撐市。騰訊（0700）收報472.4元，升1.16%；阿里巴巴（9988）收報122.8元，升1.82%；美團（3690）收報247.8元，升1.06%。

美眾議院通過《維吾爾族強迫勞動預防法案》禁相關產品進入美國。體育用品股安踏（2020）收報130.2元，升2.12%；李寧（2331）收報93.45元，升1.41%；紡織股天虹紡織（2678）收報10.4元，跌0.38%；德永佳集團（0321）收報1.68元，升1.2%。

蘋果自動駕駛汽車項目3名核心工程師近相繼離職。電動車股比亞迪（1211）收報290.4元，跌0.48%；小鵬汽車（9868）收報189.2元，升0.21%；理想汽車（2015）收報124.2元，升1.8%；恒大汽車（0708）收報3.11元，升0.97%。

澳博（0880）銀娛（0027）保留中介人貴賓廳，美資或全退，料涉美上市合規問題，美高梅（2282）：研究中。澳博收報5.55元，跌0.36%；銀娛收報43元，跌0.46%；美高梅收報5.11元，無升跌。

金沙（1928）續自營貴賓廳，籲留意內地法規。收報19.62元，升3.26%。

佳兆業（1638）據報將與債權人簽署保密協議，為潛在融資談判鋪路。佳兆業停牌。系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）收報14.18元，升2.16%；佳兆業健康（0876）見52周低0.085元，收報0.088元，跌4.35%；佳兆業資本（0936）收報0.315元，無升跌；星島（1105）收報0.5元，升1.01%。

申洲國際（2313）4.8億人幣入股安徽紗綫供應商17%。收報158.4元，跌0.38%。

卓悅（0653）與Apex Boom就發展醫美市場訂立戰略合作諒解備忘錄。收報0.195元，升3.72%。

寶龍地產（1238）首十一個月合約銷售額升29%。收報4.68元，升1.96%。

中糧家佳康（1610）11月生豬銷量按月跌6%，均價按月升34%。收報2.8元，升5.66%。

數碼通（0315）推70元長者「安心出行」優惠月費計劃。收報4.17元，升0.48%。

傳快手（1024）年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。收報86.7元，升2.97%。

太保（2601）壽險來港開業，推健康理財退休產品。收報23.6元，升1.29%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見12.68元，收報12.52元，升13.61%；三葉草生物（2197）創上市新高，見14.6元，收報13.72元，升9.76%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.93元，收報1.86元，升4.49%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.19元，收報1.18元，升2.61%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.24元，收報5.97元，升1.36%；中國電力（2380）創52周高，見4.87元，收報4.87元，升6.1%；華潤電力（0836）創52周高，見25.3元，收報24元，升1.91%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.47元，收報3.46元，升0.58%。

破底股方面

破底股包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.51元，收報8.52元，跌0.23%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.61元，收報5.83元，跌8.76%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.6元，收報5.64元，升0.18%；微博（9898）創上市新低，見247.8元，收報257.6元，升1.74%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.4元，收報9.56元，跌0.42%；和譽（2256）創上市新低，見9.08元，收報9.36元，升1.52%；朗詩（0106）見52周低0.365元，收報0.37元，無升跌；滇池水務（3768）見52周低1.76元，收報1.82元，升2.82%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.086元，跌2.27%；錦欣生殖（1951）見52周低9.39元，收報9.51元，跌2.66%；佳兆業健康（0876）見52周低0.085元，收報0.088元，跌4.35%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；英皇國際（0163）見52周低0.95元，收報0.96元，跌4%；永旺（0984）見52周低1.33元，收報1.35元，無升跌；鴻福堂（1446）見52周低0.39元，收報0.39元，跌3.7%。

異動股

上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.495元，升59.68%；比高（8220）收報0.041元，升28.13%；創維集團（0751）收報5.96元，升20.4%；南戈壁（1878）收報1.17元，升15.84%；國際娛樂（1009）收報0.38元，升15.15%；高偉電子（1415）創上市新高，見12.68元，收報12.52元，升13.61%；希望教育（1765）收報1.7元，升11.11%；普匯中金（0997）收報0.074元，升10.45%；康哲藥業（0867）收報13.1元，升10.08%；三葉草生物（2197）創上市新高，見14.6元，收報13.72元，升9.76%；啟明醫療（2500）收報31.15元，升9.49%。

下跌異動股，包括，看通集團（1059）收報0.485元，跌14.91%；合生（0754）見52周低15.48元，收報16.76元，跌13.07%；百本醫護（2293）收報0.7元，跌9.09%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.61元，收報5.83元，跌8.76%；包浩斯（0483）收報0.89元，跌8.25%；安山金控（0033）收報1.26元，跌8.03%；偉俊集團控股（1013）收報0.06元，跌7.69%；普天通信（1720）收報0.32元，跌7.25%；鷹瞳科技（2251）收報50.05元，跌6.88%；WAC（8619）收報0.217元，跌6.87%；華寶國際（0336）收報18.96元，跌6.6%。

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