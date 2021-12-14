首席數位長暨元宇宙發展負責人李佳憲表示，遊戲結合NFT機制，玩家毋須課金買NFT角色，期望玩家能「免費遊玩」 （Free to Play）及「邊玩邊賺」 （Play to Earn）。當遊戲明年第一季上線後，官方的NFT市集會同步上線，玩家可以於平台上買賣NFT。

遊戲的祖靈裝備NFT將於12月18日凌晨開賣，讓已參與白名單活動的玩家，以及於12月17日前質押以太幣的玩家搶先購買，有關NFT可用於強化角色或於明年首季上線的官方NFT市集中交易以獲得收益。而成功參與質押活動的玩家，每日可按活動人數平均獲發1,000枚遊戲代幣「MSU」，並於官方NFT市集上領取。

帝國科技集團14.94元，跌5.56%。

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