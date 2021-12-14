易方達A50每手100股，以昨日收市價計算，每手3182元，昨跌0.93%。石峰指，該行會視乎市場發展作出評估，有可能調整管理費率。不過，他指ETF雖然是被動式產品，但管理上仍有細節可以改善績效，例如該行在內地規模大，可向交易對手取得較優惠的費用，該行亦會視乎市况在交易時段進行交易，而非必需在收市時買入，而且他們亦會與券商使用掉期等衍生工具，可減輕成本和得到佣金優惠。

易方達香港首席投資官（國際固定收益）祁廣東表示，期望產品可達到40億港元的資產管理總額（AUM），屆時可支持發行窩輪等衍生工具產品，他沒有達到目標的時間表，視乎市場接納度和指數表現。

祁廣東表示，該行對明年該行指數表現有信心，今年股市受調控政策影響較多，不過這些政策可較快地改變，明年調控會較寬鬆，而且上周中央經濟工作會議重提以經濟建設為中心，相信在目前中國宏觀經濟環境下，政策投放空間較大，財政和貨幣政策可發揮較大作用。龍頭企業可望受惠政策，MSCI A50指數在新興行業較富時A50佔比為多，因此會較為受惠。

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