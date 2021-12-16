他在帖文提到，「過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身份，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。」

除了政治，胡錫進任內時常對財經新聞作出評論，例如中美貿易戰、「乾淨網絡」（Clean Network）計劃等。近日在恒大（3333）爆煲問題上，胡錫進亦有發表己見，他認為即使算恒大破產，亦不會成為類似雷曼兄弟的系統性金融風暴的導火線，房地產亦不會發生次按危機。

此外，去年他亦對A股作出評論，認為中國股市在全球金融海嘯中有了一個「獨立的信心支點」，除了因為中國的疫情「得到控制」，還因為中國市場形成了一個信念，這個信念就是「中國的體制性力量會與那些風險強勁對沖，風險雖大，但這個力量更強」。

其他報道

Reddit：已提交上市申請 等SEC審批 曾傳估值已達100億美元

加入元宇宙戰場？Google據報將開發新AR系統與裝置

景順趙耀庭：聯儲局正朝收緊貨幣政策進發

滬深三大指數個別走 深證成指獨憔悴

私募基金創辦人在中國調查後失聯

1個月HIBOR連跌4日 重回0.19% 港元貶值見兩年最弱

據報佳兆業境外債權人提議購買10億美元不良貸款

美國制裁4國實體及個人 涉4家中國藥企

蘋果推遲返回辦公室計劃至「尚未確定的日期」