胡錫進將卸任《環時》總編 任內曾對中美貿易、恒大等經濟問題置評
文章日期：2021年12月16日 12:44
《環球時報》總編輯胡錫進在微博發帖文指，將卸任《環球時報》總編輯一職。據內媒報道，空缺將由《人民日報》國際部副主任吳綺敏接任。此外，《環時》還將設立社長一職，預計由《人民日報》評論部副主任范正偉出任。
他在帖文提到，「過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身份，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。」
除了政治，胡錫進任內時常對財經新聞作出評論，例如中美貿易戰、「乾淨網絡」（Clean Network）計劃等。近日在恒大（3333）爆煲問題上，胡錫進亦有發表己見，他認為即使算恒大破產，亦不會成為類似雷曼兄弟的系統性金融風暴的導火線，房地產亦不會發生次按危機。
此外，去年他亦對A股作出評論，認為中國股市在全球金融海嘯中有了一個「獨立的信心支點」，除了因為中國的疫情「得到控制」，還因為中國市場形成了一個信念，這個信念就是「中國的體制性力量會與那些風險強勁對沖，風險雖大，但這個力量更強」。
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