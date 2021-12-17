美國將34間中國實體納入黑名單 涉解放軍及4間A股公司、海康威視
文章日期：2021年12月17日 08:44
美國政府周四將34間中國實體納入黑名單，以遏制中國濫用生物識別技術來追蹤和壓制少數族裔和宗教少數派的行為。
34個實體當中包括解放軍軍事醫學科學院及其下屬的11個研究機構，另外亦有4間A股公司，包括航天晨光（600501）、長沙景嘉微電子（300474）、福建火炬電子科技（603678）、江蘇亨通光電（600487）。杭州海康威視數字技術旗下子公司杭州海康微影傳感科技亦上榜。
其他還包括，中國電子科技集團公司第五十二研究所、Comtel Technology Limited、華海通信國際有限公司、Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company Limited
HSJ Electronics、Hyper Systems Union Limited、內蒙古第一機械集團有限公司、Integrated Scientific Microwave Technology、江蘇亨通海洋光網系統有限公司、ROV Solutions、陝西亞成微電子有限責任公司、上海愛信諾航芯電子科技有限公司、上海傲世控制科技股份有限公司、深圳市瑞芬科技有限公司、鳴洋電氣有限公司、Wavelet Electronics、中天科技海纜股份有限公司。
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