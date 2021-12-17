恒指今早低開11點已見全日高位，午後跌幅擴大至316點，全日高低波幅305點。恒指收市跌282點或1.2%，報23192點，成交金額1626億元，較上日增加17.73%，是12月6日1700.2億元成交後最多；國指跌131點或1.58%，報8218點。恒生科技指數收報5680點，跌2.43%。

藍籌23隻升，40隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升3.14%，收報21.35元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌9.38%，收報13.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報44.15元，升3.4%；跌幅最大的是攜程（9961）創上市新低，見172.1元，收報173.6元，跌10.52%。

恒指續低於10天線(23725.99點)、科指同樣續低於10天線(5900.97點)。

北水南下合計淨流入49.15億元，較上日增加20.62%，淨流入金額是9月28日58.87億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入443.99億元，對上一次連續18日淨流入是1月15日。南水北上合計淨流出65.61億元人民幣，終止連續12日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.35%，是12月14日後最大跌幅，低見23158.7點，是12月16日23155.62點後最低。今日收市報23192.63點，是2020年5月29日後收市新低，當日報22961.47點。

科指曾跌最多2.74%，是12月6日後最大跌幅，低見5662.9點，創上市新低。今日收市報5680.47點，是2020年6月15日後收市新低，當日報5579.27點。

國指曾跌最多1.86%，是12月14日後最大跌幅，低見8194.07點，是2016年5月16日8175.96點後最低。今日收市報8218點，是2016年3月1日後收市新低，當日報8068.29點。

一周表現

恒指本周累跌3.35%或803點，跌幅是11月26日後最大，當時收市跌幅為3.87%；本周表現最佳的是新奧（2688），累升4.87%，其次為百威（1876）及匯控（0005），分別升3.64%及2.65%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌12.1%，其次為藥明生物（2269）及安踏（2020），分別跌11.29%及11.09%。

國指本周累跌4.2%或360點，跌幅是11月26日後最大，當時收市跌幅為4.4%；本周表現最佳的是中國燃氣（0384），累升6.07%，其次為新奧能源（2688）及農夫山泉（9633），分別升4.87%及3.7%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌19.94%，其次為信達生物（1801）及融創中國（1918），分別跌18.63%及17.27%。

科指本周累跌5.88%或354點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升2.46%，其次為金蝶（0268）及平安好醫生（1833），分別升1.08%及0.17%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌16.22%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及攜程（9961），分別跌15.97%及15.48%。

午後消息股表現

李寧（2331）收市後加入富時中國50指數，收市挫5.7%，報84元，競價時段成交增逾12億，令全日成交高達26.1億元。

騰訊（0700）據報獲准恢復其服務和遊戲app的更新。收報438元，跌3.23%。

世茂（0813）據報計劃支付第四季到期債券及春節前支付農民工工資。收報5.47元，跌4.87%。

華融金控（0993）近4200萬美元售美國物業權益予中國東方資管。收報0.176元，跌1.12%。

今早及隔晚消息股表現

華置（0127）開股東會，劉鑾雄未回應會否憂華置私有化不成。華置中午停牌，停牌前收報3.78元，跌0.53%。

傳雷軍進軍私募，小米（1810）：誤讀，有關公司不會公開募資和發行基金。收報18.22元，升0.55%。

路透社：美國或伙盟國限制向中芯（0981）售設備，或擴至其他中國晶片製造商。收報18.68元，升1.41%。

俄央行擬全面禁止加密貨幣，比特幣下跌。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報8.01元，跌10.5%；栢能集團（1263）收報14.66元，跌8.72%；BC科技（0863）見52周低9.51元，收報9.51元，跌7.31%；雄岸科技（1647）收報0.208元，跌0.48%；美圖公司（1357）收報1.64元，跌1.8%。

中、港列「不接受美國審計檢查」轄區，SEC將每年展開評估。第二上市股普遍向下，網易（9999）收報153.5元，跌2.85%；京東（9618）收報280.2元，跌3.51%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見380.6元，收報384元，跌5.04%；攜程集團（9961）創上市新低，見172.1元，收報173.6元，跌10.52%；汽車之家（2518）創上市新低，見55.9元，收報58.5元，跌0.68%；寶尊電商（9991）收報34.55元，跌3.22%；華住集團（1179）收報25.7元，跌5.34%。

未有列入美國黑名單，藥明系向上。藥明生物（2269）收報89.15元，升1.25%。藥明康德（2359）收報140.9元，升0.64%。藥明巨諾（2126）收報11.48元，升1.06%。

德商產投服務（2270）上市，定價1.11元，收報1.05元，跌5.41%。

英國初步裁定Cellnex收購長和（0001）電信塔損害競爭。收報49.85元，無升跌。

周焯華尚未還債，太陽城（1383）︰貸款人別無選擇下將行使抵押權。收報0.126元，升0.8%。

英央行加息至0.25厘，超市場預期，匯控（0005）。收報46.4元，升2.77%。

金匯（8160）、超凡網絡（8121）捲「幟哥」微信女案，信銀資本分析員疑同落網。金匯停牌。超凡網絡停牌。

中國官方據報要求恒大（3333）重點解決拖欠農民工工資。收報1.62元，升1.25%。

瑞銀中人壽（2628）據報洽談設立中國資管合資企業。收報13.04元，升0.46%。

九興控股（1836）盈喜，料全年淨利潤按年大升近80倍。收報9.14元，升3.63%。

破頂股表現

破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.02元，收報10.72元，升0.37%；雍禾醫療（2279）創上市新高，見19元，收報17.58元，跌5.48%；環球新材（6616）創上市新高，見8.85元，收報8.58元，升4.25%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.41元，收報1.41元，升2.92%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.74元，收報6.52元，跌2.1%；安領國際（1410）創52周高，見0.74元，收報0.73元，升4.29%；兗煤（1171）創52周高，見18元，收報17.66元，跌0.56%；中國電力（2380）創52周高，見5.38元，收報5.03元，跌0.59%；華潤電力（0836）創52周高，見27.3元，收報26.55元，跌0.56%；華能國電（0902）創52周高，見5.17元，收報4.89元，跌1.01%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.73元，升8.13%；華電國際（1071）創52周高，見3.66元，收報3.42元，跌0.87%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見2.94元，收報2.97元，跌2.62%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.33元，收報3.38元，跌1.46%；雅居樂（3383）見52周低3.99元，收報4.09元，跌1.45%；時代中國（1233）見52周低3.77元，收報3.86元，跌2.53%；富力（2777）見52周低3.42元，收報3.51元，跌2.77%；朗詩（0106）見52周低0.345元，收報0.37元，跌2.63%。

醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見3.91元，收報3.91元，跌5.1%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.2元，收報3.2元，跌2.14%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.97元，收報1.02元，跌0.97%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.435元，收報0.46元，跌1.08%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.05元，收報7.14元，跌4.93%；時代天使（6699）創上市新低，見262元，收報275.8元，跌7.64%；信達生物（1801）見52周低49.9元，收報53.95元，跌7.78%；威高股份（1066）見52周低9.76元，收報9.81元，跌4.2%；微創醫療（0853）見52周低28.35元，收報28.7元，跌7.42%；康寧醫院（2120）見52周低21元，收報21.7元，升0.46%。

科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.1元，收報4.75元，升3.49%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見380.6元，收報384元，跌5.04%；攜程集團（9961）創上市新低，見172.1元，收報173.6元，跌10.52%；汽車之家（2518）創上市新低，見55.9元，收報58.5元，跌0.68%；攜程（9961）創上市新低，見172.1元，收報173.6元，跌10.52%；雲音樂（9899）創上市新低，見134.1元，收報134.1元，跌10.66%。

內需股破底，包括，宇華教育（6169）見52周低2.68元，收報2.72元，跌3.89%；中國科培（1890）見52周低3.1元，收報3.18元，跌2.45%；新高教（2001）見52周低2.99元，收報2.99元，跌5.97%；九毛九（9922）見52周低12.9元，收報13.06元，跌2.68%。

濠賭股破底，包括，新濠國際發展（0200）見52周低8.55元，收報8.55元，跌4.47%；澳博（0880）見52周低4.83元，收報4.86元，跌3.38%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.48元，收報5.52元，跌3.33%。

本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.61元，收報0.61元，跌3.17%；毛記葵涌（1716）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；鷹君（0041）見52周低18.94元，收報18.94元，跌2.37%；新世界發展（0017）見52周低30元，收報30.1元，跌0.33%；大快活（0052）見52周低15.86元，收報15.88元，跌0.63%；太興（6811）見52周低1.32元，收報1.37元，無升跌。

其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.88元，收報0.9元，無升跌；冠均國際（1629）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌3.33%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.57元，收報0.58元，無升跌；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.01元，收報3.02元，跌1.95%；康耐特光學（2276）創上市新低，見4.2元，收報4.57元，升0.44%；瑞聲（2018）見52周低31.1元，收報31.25元，跌1.57%；中國智能交通（1900）見52周低0.15元，收報0.15元，跌5.66%；光啟科學（0439）見52周低0.19元，收報0.192元，跌3.52%。

異動股

上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.97元，升22.78%；稻草熊（2125）收報2.61元，升19.18%；凱升控股（0102）見52周低0.13元，收報0.158元，升18.8%；世紀睿科（1450）收報1.37元，升16.1%；金科服務（9666）收報30.5元，升11.93%；再鼎醫藥（9688）收報509.5元，升11.24%；雲頂新耀（1952）收報40.5元，升10.81%；縱橫遊（8069）收報0.31元，升10.71%；康希諾生物（6185）收報178元，升10.63%；雲智匯科技（1037）收報0.38元，升10.14%。

下跌異動股，包括，鳳凰衞視（2008）收報0.39元，跌15.22%；都市麗人（2298）見52周低0.48元，收報0.5元，跌13.79%；威華達（0622）收報0.51元，跌13.56%；比高（8220）收報0.031元，跌11.43%；遠見控股（0862）收報0.18元，跌10.89%；雲音樂（9899）創上市新低，見134.1元，收報134.1元，跌10.66%；攜程集團（9961）創上市新低，見172.1元，收報173.6元，跌10.52%；火幣科技（1611）收報8.01元，跌10.5%；WAC（8619）收報0.18元，跌9.55%；信義光能（0968）收報13.72元，跌9.38%。

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