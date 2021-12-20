據報，原成都市龍泉驛區國土資源局與成都裕龍貳號房地產開發有限公司於2010年4月28日簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，面積為8.4萬平方米，約定的開工日期為2010年11月30日，2011年5月13日辦理了龍國用〔2011〕第4981號國有土地使用權證書。惟但公司自從取得土地使用權後一直未動工開發，且已超過兩年，認定為閒置土地，且已閒置兩年以上，故依法收回成都市龍泉驛區規劃和自然資源局將無償收迴龍國用〔2011〕第4981號國有土地使用權。

另一宗土地是2002年12月3日，原成都市龍泉驛區國土資源局與四川龍泉陽光體育城有限公司簽訂《國有土地使用權出讓合同》，面積為25.87萬平方米，並於2011年1月31日簽訂了《〈國有土地使用權出讓合同〉變更協議》（龍國土變更〔2011〕第04號），約定合同簽訂之日起，四川龍泉陽光體育城有限公司同意在6個月內動工建設，該項目建設週期不超過三年。 2011年10月9日，根據成都中院《民事裁定書》《協助執行通知書》和四川龍泉陽光體育城有限公司與成都裕龍叁號房地產開發有限公司的申請，將宗地轉移登記至成都裕龍叁號房地產開發有限公司名下。 2011年10月12日辦理了龍國用〔2011〕第8456號國有土地使用權證書，證載使用權面積217468.4平方米，上述宗地存在已超過兩年未動工情況，認定為閒置土地，將被成都市龍泉驛區規劃和自然資源局無償收回。

根據內地天眼查的資料顯示，成都裕龍貳號房地產和成都裕龍叁號房地產均為成都寰瑞置業100%持股，穿透股權信息顯示，成都寰瑞置業的唯一大股東為林芝恒大旅遊發展，即恒大地產集團成都全資持有。

此前。恒大地產集團海南位於海口市的8宗地塊此前也已被海口市人民政府無償收回，原因是公司超過約定的動工開發日期滿兩年未動工開發建設。

恒大午後跌勢加劇，最多跌8.64%，低見1.48元，創歷史新低。

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