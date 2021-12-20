恒指連跌兩個交易日，午後跌勢加劇，曾跌最多2.27%，低見22665點，創逾18個月低位，收市跌447點或1.93%，報22744點，為去年3月底後收市新低。成交金額1247億元，較上日減少23.26%；國指跌175點或2.13%，報8042點。恒生科技指數收報5498點，跌3.2%，創新低。