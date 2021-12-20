恒指跌447點 見近21個月低 恒科指破底 恒大瀉近10% 融創挫18%
文章日期：2021年12月20日 16:16
恒指連跌兩個交易日，午後跌勢加劇，曾跌最多2.27%，低見22665點，創逾18個月低位，收市跌447點或1.93%，報22744點，為去年3月底後收市新低。成交金額1247億元，較上日減少23.26%；國指跌175點或2.13%，報8042點。恒生科技指數收報5498點，跌3.2%，創新低。
ATMX全面走低，阿里巴巴（9988）跌2.14%，收報114.5元；騰訊（0700）跌1.83%，收報430元；美團（3690）跌2.92%，收報219.2元；小米（1810）跌3.29%，收報17.62元。
藍籌中以恒安（1044）表現最好，升0.87%，收報40.7元；信義系下跌，其中信義光能（0968）跌5.39%，收報12.98元，是跌幅最大的藍籌。另外，信義玻璃（0868）見52周，低低17.1元，收報17.18元，跌9.1%。
Tesla概念股受挫，億和控股（0838）跌16.2%，收報1.5元。其餘電動車股亦受壓，比亞迪（1211）收報251.6元，跌5.27%；小鵬汽車（9868）收報159.1元，跌3.46%；理想汽車（2015）收報112.4元，跌3.52%。
內房股大瀉，恒大（3333）成都兩宗地塊逾兩年未動工 被中國政府無償收回。恒大創上市新低，收報1.46元，跌9.88%；恒大物業（6666）曾創上市新低，低見2.59元，收報2.66元，跌5.34%；恒大汽車（0708）收報2.24元，跌10.4%；恒騰（0136）收報2.43元，跌7.95%。
佳兆業（1638）今早復牌，曾創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌14.13%；佳兆業美好（2168）曾見52周低，低見11.04元，收報11.16元，跌4.62%；佳兆業健康（0876）收報0.086元，跌3.37%；佳兆業資本（0936）收報0.3元，無升跌。
融創（1918）據報以26.8億元人幣出售三個項目，今日股價曾見52周低10.38元，收報10.48元，跌17.74%。
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