瑞房合資公司投得武漢地皮 作價逾200億
文章日期：2021年12月21日 17:08
瑞安房地產（0272）收市後公布，旗下合資公司投得武漢市武昌區地皮使用權，合共三幅地皮，面積共33.24萬平方米，作價170.31億元人民幣（約208.46億港元）。
瑞房與武漢地產各佔合資公司五成股份，所投地皮分三段，其中地皮A位於武昌區臨江大道與張之洞路交叉口（武船廠區一期A包），佔地20.5萬平方米。其獲准作住宅用途的使用期限為70年，商業服務40年﹐教育用途50年；地皮B則位於同區臨江大道與鸚鵡洲長江大橋交叉口（武船廠區一期B包），佔地10.3萬平方米，獲准作住宅用途的使用期限為70年﹐商業服務40年；地皮C則位於同區白沙洲大道與江國路交匯處（天工二期A地塊），佔地2.5萬平方米，獲准作住宅用途的使用期限為70年。
瑞房指，開發該地皮後，有意發展為綜合房地產項目，包括住宅、辦公樓、商業樓宇、國際學校、其他公用設施。
瑞房今日升1%，收報1.03元。
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