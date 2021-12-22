港股ADR升286點 夜期高水218點 美期亞股個別發展
文章日期：2021年12月22日 08:54
美股向上，港股ADR升286點或1.23%，報23257點，即月恒指夜期升280點，高水218點，報23189點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.53%，折合報451.96元；阿里巴巴（9988）升5.28%，折合報119.91元；美團（3690）升2.96%，折合報235.77元；匯控（0005）升0.78%，折合報45.8元；建行（0939）升0.03%，折合報5.26元。
道期現升0.022%；標期現跌0.05%；納期現跌0.16%。日股現升0.09%，韓股現升0.51%，澳股現跌0.17%。
今日焦點股份可留意：
富智康（2038）擬分拆BFIH於印度上市。
金匯（8121）確認主席被捕，被檢若干文件凍結銀行賬戶。
李嘉誠旗下基金減持力世紀（0860）套現近2.26億。
永達汽車（3669）：王力群辭任非執行董事，徐悅獲委任新CEO。
標普貶世茂（0813）長期發行人信貸，由「BB+」降至「B+」。
拉近網娛（8172）：安永辭任，委立信德豪為新核數師。
超凡網絡（8121）：無董事被捕。
華夏能源（8009）：就聯交所要求停牌事宜申請覆核。
惠理（0806）聯同廖企（0194）共出資6.12億元購悉尼商厦25%權益。
瑞房（0272）合資公司投得武漢地皮，作價逾200億。
滔搏（6110）第三季零售批發銷售額挫逾兩成。
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