恒指今早高開249點 上試10天線 三大指數見4日高 「ATM」撐市
文章日期：2021年12月22日 09:25
港股承接美股高開，三大指數齊創12月17日後新高，上試10天線。恒指今早高開249點或1.09%，報23221點，成交金額22億元；國指今早高開104點或1.28%，報8245點。恒生科技指數開市報5729點，升2.08%。
「ATM」撐市，騰訊（0700）開市報450元，升2.09%；阿里巴巴（9988）開市報119.9元，升5.27%；美團（3690）開市報233元，升1.75%。
藍籌38隻升，9隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.27%，報119.9元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌1.2%，報20.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報384元，升7.14%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）開市報14.6元，跌1.62%。
恒指挑戰10天線(23486.73點)，科指挑戰10天線(5818.39點)。
長汽（2333）自動駕駛部門擬集資10億人民幣。開市報26.7元，升1.91%。
富智康（2038）擬分拆BFIH於印度上市。開市報1.22元，升2.52%。
金匯（8121）確認主席被捕，被檢若干文件凍結銀行賬戶。無成交，報0.229元。
李嘉誠旗下基金減持力世紀（0860）套現近2.26億。開市報0.485元，跌1.02%。
永達汽車（3669）：王力群辭任非執行董事，徐悅獲委任新CEO。開市報10.62元，升0.57%。
標普貶世茂（0813）長期發行人信貸，由「BB+」降至「B+」。開市報5.2元，升0.97%。
拉近網娛（8172）：安永辭任，委立信德豪為新核數師。停牌。
超凡網絡（8121）：無董事被捕。無成交，報0.229元。
華夏能源（8009）：就聯交所要求停牌事宜申請覆核。無成交，報0.54元。
惠理（0806）聯同廖企（0194）共出資6.12億元購悉尼商厦25%權益。惠理無成交，報3.63元。
廖企（0194）無成交，報7.7元。
瑞房（0272）合資公司投得武漢地皮，作價逾200億。開市報1.04元，升0.97%。
滔搏（6110）第三季零售批發銷售額挫逾兩成。開市報8.4元，跌2.33%。
異動股
上升異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報384元，升7.14%；小鵬汽車（9868）開市報171.2元，升6.34%；恒騰（0136）開市報2.54元，升6.28%；凱升控股（0102）開市報0.169元，升5.63%；百度（9888）開市報143.9元，升5.34%；阿里巴巴（9988）開市報119.9元，升5.27%。
下跌異動股，包括，維太創科（6133）開市報0.26元，跌11.86%；德永佳集團（0321）開市報1.58元，跌3.66%；新城發展（1030）開市報4.93元，跌3.33%；青瓷遊戲（6633）開市報10元，跌2.72%；晶苑國際（2232）開市報2.63元，跌2.59%；融創服務（1516）開市報8.23元，跌2.49%；保利物業（6049）開市報56.2元，跌2.43%；滔搏（6110）開市報8.4元，跌2.33%；華寶國際（0336）開市報14.52元，跌2.02%；神州控股（0861）開市報4.11元，跌1.91%；雅迪（1585）開市報14.98元，跌1.83%。
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