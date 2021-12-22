利豐與新加坡淡馬錫現時持有LF Logistics的78.3%及21.7%的股權，LF Logistics是一家物流服務供應商，在亞洲提供合同物流服務及在全球提供貨運管理服務。該業務在過去十年穩定地錄得雙位數增長。今次戰略夥伴關係是利豐繼推出創新平台LFX之後，為繼續協助客戶駕馭數字化經濟所邁出的重要一步。

利豐執行主席馮裕鈞表示，出售LF Logistics將進一步合理精簡業務架構，將資源集中於核心商貿採購業務版塊和加快供應鏈數字化，相關業務需求均已強勁反彈至疫情前水準。憑藉利豐在供應鏈上游的數字化產品開發和採購專長，以及馬士基在供應鏈下游的物流能力，他們各自的客戶將受益於這個貫穿供應鏈上下游的獨特價值鏈。利豐行政總裁兼LF Logistics行政總裁彭焜燿表示，要使LF Logistics成為行業的全球領導者，實現規模化至關重要。馬士基在世界各地擁有大量業務，將會善用LF Logistics的人才庫和運營平台在全球範圍內強化自身業務和履行服務。

馬士基海運與物流業務首席執行官柯文勝說，他們將迎來1萬名物流專才。通過收購LF Logistics，將為他們帶來覆蓋快速增長的亞太市場的廣泛倉儲網路，這些倉儲網路不僅有一流的運營和技術平台為基礎，還可擴展至全球。

作為戰略合作的一部分，利豐的母公司預期，有望在交易完成後收購並繼續打造全球貨運管理業務。在交易完成前，LF Logistics和馬士基仍是兩家獨立的公司。

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