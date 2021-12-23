港股ADR升78點 夜期高水92點 騰訊ADR升0.29% 美期亞股上升
文章日期：2021年12月23日 08:55
美股向上，港股ADR升78點或0.34%，報23181點，即月恒指夜期升98點，高水92點，報23194點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.29%，折合報444.26元；阿里巴巴（9988）跌0.04%，折合報114.86元；美團（3690）升0.71%，折合報232.04元；匯控（0005）升1.04%，折合報46.17元；建行（0939）升0.12%，折合報5.28元。
道期現升0.056%；標期現升0.09%；納期現升0.04%。日股現升0.38%，韓股現跌0.02%，澳股現升0.21%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，AEON CREDIT（0900）、國際家居零售（1373）等。
百心安（2185）上市，定價21.25元。
金川國際（2362）：不知悉任何被大股東私有化的建議。
騰訊（0700）：以實物分派京東股份作為中期股息，21股派1股，總值1276億。
龍皇（8493）證主席曾被捕現已保釋，部分銀行賬戶遭凍結。
呷哺呷哺（0520）據報未來3年擬增設至少500家門店。
佳兆業美好（2168）煞停3.7億幣收購河北城市衞生綜合服務公司。
萬勵達執董兼任金匯教育（8160）獨董，集團：非微信女案調查目標。
聯合醫務（0722）向周大福企業出售內地業務55%股權，涉2200萬元。
恒大（3333）：正調動資源、與債權人溝通，化解集團風險。
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