恒指今早高開39點 騰訊升2.4% 京東跌6.3% 百心安潛水11%
文章日期：2021年12月23日 09:25
恒指今早高開39點或0.18%，報23141點，成交金額35億元；國指今早低開0.45點或0.01%，報8194點。恒生科技指數開市報5667點，跌0.31%。騰訊（0700）、匯控（0005）撐市，美團（3690）拖累大市。
藍籌34隻升，18隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升3.67%，報155.5元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.6%，報224.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，10隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報15.76元，升4.37%；跌幅最大的是京東（9618）開市報261.4元，跌6.38%。
恒指受制於10天線(23363.55點)、科指受制於10天線(5770.44點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）無成交，報4.96元。國際家居零售（1373）無成交，報2.7元。
百心安（2185）上市，定價21.25元。開市報18.88元，跌11.15%。
金川國際（2362）：不知悉任何被大股東私有化的建議。開市報1.24元，升3.33%。
騰訊（0700）：以實物分派京東（9618）股份作為中期股息，21股派1股，總值1276億。開市報454元，升2.48%。京東開市報261.4元，跌6.38%。
龍皇（8493）證主席曾被捕現已保釋，部分銀行賬戶遭凍結。停牌。
呷哺呷哺（0520）據報未來3年擬增設至少500家門店。開市報6.06元，升0.33%。
佳兆業美好（2168）煞停3.7億幣收購河北城市衞生綜合服務公司。開市報11.98元，升1.35%。
萬勵達執董兼任金匯教育（8160）獨董，集團：非微信女案調查目標。無成交，報0.058元。
聯合醫務（0722）向周大福企業出售內地業務55%股權，涉2200萬元。無成交，報0.83元。
恒大（3333）：正調動資源、與債權人溝通，化解集團風險。開市報1.48元，升2.07%。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.53元，開市報1.53元，升3.38%；信星鞋業（1170）創52周高，見0.99元，開市報0.99元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，領悅服務（2165）開市報4元，升12.36%；稻草熊（2125）開市報5.45元，升6.86%；東陽光藥（1558）開市報6.15元，升6.03%；翰森製藥（3692）開市報20.45元，升4.76%；遠大住工（2163）開市報11.1元，升4.52%；同程藝龍（0780）開市報15.76元，升4.37%；莊園牧場（1533）開市報9.45元，升4.3%；保利協鑫（3800）開市報2.55元，升4.08%；亞盛醫藥（6855）開市報26.65元，升3.7%。
下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）開市報1.21元，跌12.32%；寶寶樹集團（1761）開市報1.1元，跌12%；京東（9618）開市報261.4元，跌6.38%；安山金控（0033）開市報1.29元，跌5.15%；中國有贊（8083）開市報0.62元，跌4.62%；嗶哩嗶哩（9626）開市報365.6元，跌3.74%；美團（3690）開市報224.4元，跌2.6%。
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