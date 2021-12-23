大型國有稀土企業中國稀土集團正式成立。中國稀土集團是由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團，有研科技集團等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。