大型國企中國稀土集團成立 五礦資源漲近半成
文章日期：2021年12月23日 09:32
大型國有稀土企業中國稀土集團正式成立。中國稀土集團是由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團，有研科技集團等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。
組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，股權結構為國務院國資委持有31.21%；中國鋁業集團、中國五礦股份和贛州稀土集團分別持有20.33%；中國鋼研科技集團、有研科技集團分別持有3.90%。
五礦集團旗下五礦資源（1208）升4.66%，報2.47元，其餘金屬股份亦走高，中國鋁業（2600）升7.08%，報4.54元；洛陽鉬業（3993）升2.44%，報4.2元；中國宏橋（1378）升8.4元，升5.66%。
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