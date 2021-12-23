中國電信稱，該公司以企業客戶為重點的美國電信業務不屬於公共運營商服務，因此聯邦通訊委員會(FCC)無權要求其停止這塊運營。

FCC於10月以國家安全顧慮為由，一致決定取消中國電信美洲公司在美國的經營牌照。這項命令在11月2日公佈，60天後生效。

中國電信在12月20日致函FCC主席Jessica Rosenworcel稱，「中國電信美洲公司將於2022年1月3日之後繼續基於私人運營商方式向客戶提供服務，以履行合同義務，避免客戶業務受到不當干擾」。

中電信現報2.57元，升0.39%。

其他報道

譚仔三哥明年白色情人節登陸日本吉祥寺 譚仔國際曾升逾6%

商湯IPO傳下限3.85元定價

恒大升逾7% 逾兩周最多 昨稱正努力化解風險

央視：國資委持有中國稀土集團31.2%

京東曾挫逾11%創上市以來最大跌幅 騰訊升逾1%

大型國企中國稀土集團成立 五礦資源漲近半成

滬深三大指數高開 人行分別進行百億人幣7天期及14天期逆回購

恒指今早高開39點 騰訊升2.4% 京東跌6.3% 百心安潛水11%

港股ADR升78點 夜期高水92點 騰訊ADR升0.29% 美期亞股上升

金川國際：不知悉任何被大股東私有化的建議

騰訊：以實物分派京東股份作為中期股息 21股派1股 總值1276億

Omicron住院風險低於Delta 口服藥獲緊急使用 美股兩連升 道指升261點