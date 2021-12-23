美取消牌照 中電信美洲擬繼續營業
文章日期：2021年12月23日 10:45
早前被美國取消經營牌照的中國電信（0728），其美洲公司表示，儘管監管機構以國家安全疑慮為由要求其停止運營，但該公司仍打算繼續開展在美國的大部分業務經營。
中國電信稱，該公司以企業客戶為重點的美國電信業務不屬於公共運營商服務，因此聯邦通訊委員會(FCC)無權要求其停止這塊運營。
FCC於10月以國家安全顧慮為由，一致決定取消中國電信美洲公司在美國的經營牌照。這項命令在11月2日公佈，60天後生效。
中國電信在12月20日致函FCC主席Jessica Rosenworcel稱，「中國電信美洲公司將於2022年1月3日之後繼續基於私人運營商方式向客戶提供服務，以履行合同義務，避免客戶業務受到不當干擾」。
中電信現報2.57元，升0.39%。
其他報道
滬深三大指數高開 人行分別進行百億人幣7天期及14天期逆回購
恒指今早高開39點 騰訊升2.4% 京東跌6.3% 百心安潛水11%
港股ADR升78點 夜期高水92點 騰訊ADR升0.29% 美期亞股上升
騰訊：以實物分派京東股份作為中期股息 21股派1股 總值1276億
Omicron住院風險低於Delta 口服藥獲緊急使用 美股兩連升 道指升261點