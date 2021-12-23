港元現報7.7998元貶值1點子，曾貶值最多8點子，報7.8005元，亦曾升值最多6點子，報7.7991元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.25點子至0.04476%；1星期HIBOR升0.05點子至0.05911%；2星期HIBOR升0.75點子至0.14167%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至0.25839%；6個月期HIBOR跌0.02點子至0.32345%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.435%。

美元指數現報96.046貶值0.03點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.10425%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0901%，終止連續2日擴闊，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年12月15日，當日利差報0.096%。

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