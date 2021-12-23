為加強社交距離及相關措施，銀行會在1月8日（周六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」，「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需急於在服務開首數天兌換。

此外，金管局鼓勵市民利用電子支付渠道包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商亦會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

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