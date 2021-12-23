乘聯會料乘用車零售12月跌一成 全年增4%
文章日期：2021年12月23日 16:40
乘聯會表示，12月初新一輪本土疫情顯現，多區鼓勵就地過年，或影響農曆年旺季銷售，惟新能源補貼到明年初會少30%，有助促銷新能源汽車，預料本月狹義乘用車零售銷量為205萬輛，按年少10.4%；全年零售則料為2009萬輛，按年增4.1%。
乘聯會指，11月汽車市場供應持續改善，但仍未滿足需求，終端市場仍見結構性缺貨，加上疫情影響消費，將11月狹義乘用車零售數據定為181.6萬輛，按年跌12.7%，按月增6%。該會指，新能源市場保持熾熱，主要受自主、新品牌推動，促使11月零售達37.8萬輛，按年急幅1.2倍，市場滲透率為20.8%。
該會提到，12月中旬乘用車總體市場折扣率約為11%，較上月末穩定，其中豪華和合資品牌的供給問題緩解，市價回落。該會補充，實體經濟穩定復蘇，年底經濟企穩，但隨着冬奧會、法定節假日臨近，疫情防控加嚴，人口流動受阻，不利旺季需求釋放，年底市場較不穩定，惟芯片供應持續改善，生產和批售明顯恢復，供應問題逐漸紓緩。
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