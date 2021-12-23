乘聯會指，11月汽車市場供應持續改善，但仍未滿足需求，終端市場仍見結構性缺貨，加上疫情影響消費，將11月狹義乘用車零售數據定為181.6萬輛，按年跌12.7%，按月增6%。該會指，新能源市場保持熾熱，主要受自主、新品牌推動，促使11月零售達37.8萬輛，按年急幅1.2倍，市場滲透率為20.8%。

該會提到，12月中旬乘用車總體市場折扣率約為11%，較上月末穩定，其中豪華和合資品牌的供給問題緩解，市價回落。該會補充，實體經濟穩定復蘇，年底經濟企穩，但隨着冬奧會、法定節假日臨近，疫情防控加嚴，人口流動受阻，不利旺季需求釋放，年底市場較不穩定，惟芯片供應持續改善，生產和批售明顯恢復，供應問題逐漸紓緩。

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