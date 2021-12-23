由月頭開始，總覺得人數每隔幾日又少幾個，一星期後又少幾個似的。身處海外的董事會級別管理層，總喜歡在12月進行環球性Town Hall，名義上是感謝各地僱員一年來的辛勞，但實際上當然是為了作期望管理，將前景說到史無前例般的困難，再將保留資本實力說到史無前例般的重要，減低員工對來年2、3月派發花紅的期望。可能高層們也心急放假，這類Town Hall通常會在12月首個星期進行。Town Hall一完，本港高層們隨即作鳥獸散，12月20日後，Trading Floor上幾乎只剩下VP Grade以下的中低層留守。

去年是特別的一年，疫情之下，每年也會回鄉過聖誕的大批外籍同事，被逼滯留本港。以往帶假到明年是有日數限制的，剩餘過多假期會被視為放棄，不過去年疫情情況太特殊，聽說不少投行的HR也特事特辦，略為放寬可帶假期的日數限制。大批回不了鄉的外籍同事，捨不得大假就在本港糟蹋，於是去年聖誕的Trading Floor，出現從未見過的熱鬧，即使平安夜或除夕的半日市，竟然仍有一半同事回來上班，金融業內算是奇景。

到了今年，人類對病毒的認識增加，疫苗注射變得普及，HR放寬措施不復再，苦等了一年的外籍同事，自然加快回鄉步伐。聞說有人自感恩節開始便收爐，待聖誕後明年才回港，度過名副其實的悠長假期。海外入境不再設限，減低了回鄉的成本，來回最大疑慮只在於回港隔離。Omicron病毒變種令歐美回港人士的強制隔離日數上升至21日；但Work From Home早已成為常態，若非從事即市高頻度交易相關業務的同事，一部熒幕夠大的手提電腦、一個Headset、一條穩定的寬頻連線，連假也不用扣，隔離期間一樣可以照常工作。當然，總會比直接在Trading Floor工作麻煩，但體諒思鄉情切，也只能當是情非得已的安排。

摩根大通早前宣布，中低層員工若到海外探望直系親屬，將可就隔離開支獲得最多5,000美元的津貼。推出如此貼心的方案後，聽聞不少大型投行亦紛紛效法，金額雖然有多有少，但總算是一份心意。以往買張機票就可出走的日子不復再，隔離的時間及金錢成本，令海外旅遊變得奢侈，若非有探親或公幹需要，大部分港人相信也不會輕易出行。然而，這一切只是貧窮限制了想像，坐困愁城的只是手停口停的一群；不少具財力、工作時間不受制的人，在嚴格的隔離措施下，依然可以繼續輕鬆出走。

「Quarantine一啲都唔辛苦，即刻Online Apply個Netflix Account，食吓嘢睇吓戲，10幾日好快就過啦。」高層A的兒子剛於今年9月負笈美國，突然要離家生活，父母自然大為緊張，堅持要與兒子同行，待安頓下來才放心返港。有別於落手落腳的中低層，高層的工作主要都是每天接連不斷的Conference Call，作出各項決策，只要克服時差算準時間，身處海外一樣能夠繼續工作，亦容許他有外遊的本錢。

出去不難，回來才難。不得不承認，本港隔離措施應該是發達經濟體中較嚴謹的，視乎身處地區的風險、需要隔離14或21天，才是令高層A頭痛的問題，不過頭痛的不是如何向上司交代要行開一段不短的時間，而是如何打發不能外出的14日時間。「結果又冇我想像中咁難受，睇吓劇、做吓運動，餓就叫樓下餐廳送嘢上嚟，咪當去咗個較長嘅Staycation囉！」看看高層A入住的隔離酒店，是中環某五星級酒店，樓下還有A字頭的米芝蓮餐廳，明晒！敞大的套房、精緻的美饌，這種隔離，當然不苦。

「埋單計，成個隔離用咗幾多錢？」別以為每個投行職員也很富貴，原來除了我，一樣有同事心繫金錢成本。「I didn’t count it. May be 半球？Who cares?」埋單能夠不看價錢，是人生有待解鎖的成就。「既然隔離無想像咁辛苦，今年聖誕一於去滑雪！舊年冇得滑，啲滑雪癮已經搞到手痕腳痕，頹頹地去住南韓止癮都唔錯丫！」變種病毒的出現，令非韓國公民訪韓變得困難，高層A最終有沒有趁聖誕去滑雪，我不知道，但自月中已消失於Trading Floor的他，相信已出發外遊的機會相當高。

「本來早幾個月就去咗，而家搞到要Delay到年底先去到，機票都改咗幾次！」記得今年6、7月時，政府曾經放寬過已打兩針疫苗的人，回港只需隔離7日；後來Delta變種病毒肆虐，隔離日數才由7日變回14日。必答題：如果隔離日數減少，假期又夠多，讓你外遊你會否立即衝？唔准諗、即刻答！保守如我，可能也會多作考慮，特別是外國疫情仍然嚴峻，怕會將病毒帶回香港、禍及親友；不過後來發現只是我太多慮，就在那幾個星期，身邊不少同事原來已Plan好行程，連機票也訂好。只是後來隔離措施再收緊，才打亂他們的部署，同事B是其中之一。

「7日隔離嘅成本，絕對負擔得起，當去玩10日，返香港住7日隔離酒店，計埋來回，都唔駛20日，玩得越長，隔離就越抵，而且香港嗰7日，仲可以當Work From Home。」這是同事B最初的盤算。雖然近期不少地區因Omicron變種病毒而再度收緊檢疫，不過早在收緊前已逃出香港的她，早已南下悉尼旅遊去。社交媒體上，這幾天剛好上載了她與當地友人到酒吧消遣的相片，還加上 HotChristmas的Hashtag。澳洲已列入高風險地區，回港需要隔離21日？「辦法總比困難多。」對，難得外遊，為何還被煩惱纏繞，不去及時行樂？

「呢啲係自私嘅人，唔理有可能將病毒帶返香港嘅風險。」「為咗一時快樂，妄顧其他人嘅利益。」我不是聖人，不會站在道德高地，以上述的說話向他們口誅筆伐，只是想反過來問，若果你是在嚴謹的檢疫措施下，依然有足夠時間及金錢去外遊的人，當你有選擇時，你會否成為你現在口中的自私的人呢？

羅仕揚

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