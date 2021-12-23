證監會：與中證監討論 兩地跨境案件協作安排
文章日期：2021年12月23日 17:26
證監會表示，近日與中證監舉行了第十二次定期高層執法合作會議，就多項有關跨境執法合作的議題深入討論，包括討論辦理兩地跨境案件的協作安排、探討改進兩會在搜集及處理證據的合作機制等，總結近幾年來兩會在跨境執法合作上取得的若干重大成果，亦同時互相通報今年以來各自的執法工作和兩會執法合作工作的重要進展及特點。
此外，證監會及中證監上月舉辦了關於執法的聯合培訓班，來自證監會的130多名執法人員及來自中國證監會及其派出機構的420多名執法人員參加是次培訓，涵蓋內容包括兩會有關中介機構失當行為、發行人或上市公司舞弊和信息披露違法、市場操縱等重要個案的調查經驗。
證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）在會上表示，兩會執法部門已建立緊密和穩固的跨境執法合作機制，並在實踐中逐漸成為強而有力的、相互信賴的合作夥伴，期待兩會在未來能繼續拓展和深化兩個執法部門的緊密合作關係，積極探索合作新模式、新方法，合力打擊及震懾跨境證券違法活動，共同維護兩地資本市場長期健康發展。
其他報道
有線任命東周前社長關慧玲任新聞及資訊總監 帶領許方輝及謝燕娜等
恒指升91點 伙國指連升3日 見逾兩周及六周最長升浪 北水22日淨流入