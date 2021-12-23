此外，證監會及中證監上月舉辦了關於執法的聯合培訓班，來自證監會的130多名執法人員及來自中國證監會及其派出機構的420多名執法人員參加是次培訓，涵蓋內容包括兩會有關中介機構失當行為、發行人或上市公司舞弊和信息披露違法、市場操縱等重要個案的調查經驗。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）在會上表示，兩會執法部門已建立緊密和穩固的跨境執法合作機制，並在實踐中逐漸成為強而有力的、相互信賴的合作夥伴，期待兩會在未來能繼續拓展和深化兩個執法部門的緊密合作關係，積極探索合作新模式、新方法，合力打擊及震懾跨境證券違法活動，共同維護兩地資本市場長期健康發展。

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