高盛：京東稱騰訊減持未有影響雙方合作
文章日期：2021年12月23日 17:42
騰訊（0700）今早宣布，以實物分派京東集團（9618）A類股份作中期息，變相減持集團股份；而騰訊總裁劉熾平亦會退任京東董事。高盛今日出席京東管理層會議後發表報告指，集團認為從微信一級及二級入口的流量僅佔小部份，加上集團於2019年與騰訊簽訂戰略合作協議、為期3年。因此，集團相信是次減持將不會影響雙方合作。該行維持京東「買入」評級，目標價為447元。
對於劉熾平離任，京東指，集團目前仍有4位獨立董事，足夠滿足上市條例，故未有急切計劃尋找後補人選。
此外，京東於會議上透露，國內新冠肺炎變種病毒爆發，加上旅遊限制及供應鏈問題，集團業務持續受壓，但相信第四季表現仍有望跑贏同業。集團又預料，供應鏈問題將會於明年上半年維持。
騰訊早前破天荒宣派中期息，並於今日公布，將由公司通過Huang River間接持有的約4.57億股京東A類股份作股息，合資格股東持有每21股股份可獲發1股京東相關股份；完成派息後，騰訊持有的京東股份佔比將由17%降至2.3%。受消息影響，京東今日股價跌至近三個月低位，收報259.6元，跌7%。
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