對於劉熾平離任，京東指，集團目前仍有4位獨立董事，足夠滿足上市條例，故未有急切計劃尋找後補人選。

此外，京東於會議上透露，國內新冠肺炎變種病毒爆發，加上旅遊限制及供應鏈問題，集團業務持續受壓，但相信第四季表現仍有望跑贏同業。集團又預料，供應鏈問題將會於明年上半年維持。

騰訊早前破天荒宣派中期息，並於今日公布，將由公司通過Huang River間接持有的約4.57億股京東A類股份作股息，合資格股東持有每21股股份可獲發1股京東相關股份；完成派息後，騰訊持有的京東股份佔比將由17%降至2.3%。受消息影響，京東今日股價跌至近三個月低位，收報259.6元，跌7%。

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