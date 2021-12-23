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另有意見認為澳門博彩業在高稅制下經營，限制利潤分配可能影響承批公司的投資意欲及參與社會事務的積極性。另有意見指出，此措施削弱了承批公司的財力，也抑制再投資的能力，公司利潤未能基於盈利情況作正常分配，嚴重影響投資者信心。

有個別意見認為，在資本主義制度下，此措施與保護私有財產背道而馳，有違澳門特區的法律體制，干擾行業的商業周期，澳門政府應做好監管工作而非直接干預承批公司的商業決定。

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認同限制利潤分配的意見則認為，此舉可確保承批公司在澳門投資發展的資金更具穩定性及可持續性，令博企將資源集中在澳門業務規劃上，亦可防止上市公司不適當地支付股息而削弱企業的償還能力。此外，亦有意見提出應由澳門政府負責分配承批公司一定比例的利潤，其餘利潤則由承批公司自行分配，或留作博企公司儲備，並要求承批公司在分配股息時遵守財務比率的指標。

澳門政府表示，由於博彩行業涉及大量的資金作營運及投資，政府在評估承批公司是否具備適當的資格時，當中考慮要素之一就是財力。限制利潤分成的措施並非阻止合理分配利潤的正常商業行為，而是確保承批公司具有足夠的財力履行法律及批給合同訂定的義務，故諮詢文本提出在利潤分成前須取得預先許可。在諮詢期內所收集的意見以不認同限制利潤分配為主，原因是認為將會干預自由市場及可能影響承批公司的投資意欲。

澳門政府會考慮各持分者所提出的疑慮及建議，並綜合分析修法的整體內容，評估有關諮詢重點所帶來的正負面影響，以訂定可達致修法目的及擬保障利益的最佳方案。

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