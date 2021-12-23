澳門政府：有意見倡疫情下酌情減收博彩稅 惟須審慎考慮及評估
文章日期：2021年12月23日 18:36
關於調整博彩稅部分，有意見認為基於現時旅客量減少，可考慮酌情減低徵收博彩稅率。也有意見認為進一步加稅空間不大，尤其在疫情的嚴重打擊下，過高的博彩稅率會為博彩業的長遠發展帶來負面影響；也有個別意見提出增加新競投者的博彩稅率或取消豁免徵收博企所得補充稅的規定，亦有個別博彩中介人團體建議於新博彩法內設定壞賬退稅的相關制度。
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現時澳門博彩特別稅為35%，另有約5%的撥款用作支持文化、旅遊、發展城市建設等項目。
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澳門政府表示，特區政府明白各利益持分者關心博彩稅調整，以及有效善用博彩稅項的期望。博彩稅與澳門財政收入、經濟發展、民生福利有直接關係，特區多元產業發展也需要足夠資源作為支撐，因此，對於調整博彩稅的議題必須審慎考慮及評估。對於各方的意見及建議，特區政府會綜合考慮立法目的及公共利益，特別是需平衡各方的利益。
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