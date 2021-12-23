關於調整博彩稅部分，有意見認為基於現時旅客量減少，可考慮酌情減低徵收博彩稅率。也有意見認為進一步加稅空間不大，尤其在疫情的嚴重打擊下，過高的博彩稅率會為博彩業的長遠發展帶來負面影響；也有個別意見提出增加新競投者的博彩稅率或取消豁免徵收博企所得補充稅的規定，亦有個別博彩中介人團體建議於新博彩法內設定壞賬退稅的相關制度。